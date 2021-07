Explosion in Garching: Experten untersuchen Labor

Nach der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Garching ist die Ursache noch unklar. Experten des Landeskriminalamts und der Kriminalpolizei untersuchen am Vormittag das Labor eines Unternehmens, in welchem sich das Unglück zugetragen hatte. Die Frage ist, ob Fahrlässigkeit oder ein anderer Grund zu der Explosion mit dem anschließenden Feuer geführt hatte. Das Unglück ereignete sich den Angaben nach im Keller des Gebäudes.

Zustand der Verletzten nicht bekannt

Vier Menschen waren bei der Explosion verletzt worden, eine Person schwer. Sie musste wiederbelebt werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie es den Verletzten inzwischen geht, ist nicht bekannt.

Der Vorfall sorgte für einen Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren und Rettungsdienste.

Ähnlicher Vorfall in Erlangen

Erst Anfang Juni war es nach einem missglückten Chemie-Experiment an der Universität Erlangen zu einer Explosion gekommen. Dabei war ein Student leicht verletzt worden.