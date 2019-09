Explosion beim Schnapsbrennen: Rentner stirbt im Krankenhaus

Bei einer Verpuffung einer Destillieranlage Anfang September in Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt wurde ein 60-Jähriger tödlich verletzt. Was zu der Explosion führte, blieb zunächst unklar. Die Polizei teilt nun mit, dass der Rentner aufgrund der lebensgefährlichen Verletzungen in einem Krankenhaus gestorben ist.

Eigens betriebene Destille

Laut Polizei ereignete sich die Verpuffung in einer Destille, die der Rentner im Bereich seiner Terrasse betrieb. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die Benutzung der Destille die Grundlage für die Explosion war.