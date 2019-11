vor 23 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Explosion in Ansbach – Zwangsversteigerung war vorgesehen

Nach der Explosion in einem Haus in Ansbach läuft die Suche nach den Hintergründen. Derzeit ermittelt die Polizei, inwiefern eine Zwangsversteigerung mit der Explosion des Hauses möglicherweise in Verbindung stehen könnte.