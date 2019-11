Explosion in Ansbach vermutlich vorsätzlich herbeigeführt

Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion in einem Reihenendhaus in Ansbach dauern an. Die Spurensicherung ist vor Ort. Zuvor mussten die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk die Statik des Hauses stabilisieren, es gilt als einsturzgefährdet. Holzbalken wurden als Stützpfeiler in Decken und Böden gezogen.

Brand- und Explosionsspezialisten im Einsatz

Kriminalpolizei und Spurensicherung gehen aktuell davon aus, dass die Explosion wohl vorsätzlich ausgelöst wurde. Genaueres klären die Spezialisten vom Bayerischen Landeskriminalamt. Diese Brand- und Explosionsspezialisten seien vor Ort, um noch detaillierter mögliche Stoffe wie Brandbeschleuniger ermitteln zu können, so ein Polizeisprecher. Anhand der gefundenen Spuren wird vermutet, dass der 58-jährige Miteigentümer des Hauses für die Explosion durch ein Benzin-Gas-Gemisch verantwortlich war.

Haus wohl kurz vor Zwangsversteigerung

Das Reihenendhaus stand womöglich kurz vor der Zwangsversteigerung. Im Internet findet sich ein Termin für den kommenden Dienstag (12.11.) am Amtsgericht Ansbach. Ob ein möglicher Zusammenhang zu der Explosion besteht, ist bislang noch völlig unklar.

Obduktion angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Ansbach hat außerdem die Obduktion des 58-jährigen Bewohners angeordnet, dieser wurde gestern tot in den Trümmern geborgen. Die Obduktion findet am Freitagvormittag in der Rechtsmedizin Erlangen statt. Zwei weitere Bewohner des Reihenendhauses seien zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause gewesen.

Zwei Feuerwehrleute verletzt

Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Kräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks waren am Donnerstagnachmittag im Einsatz.