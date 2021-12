Explosion im Vereinsheim: Strafbefehl gegen Handwerker erlassen

Nach der Gasexplosion, bei dem das Vereinsheim des TSV Oberbeuren im Februar komplett zerstört wurde, hat das Amtsgericht Kaufbeuren nun einen Strafbefehl gegen einen Handwerker erlassen. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten dem BR auf Anfrage.

Handwerker soll Gasleitung beschädigt haben

Der Mann soll bei Trocknungsarbeiten nach einem Wasserschaden in dem Vereinsheim die Gasleitung beschädigt haben, sodass Gas austreten konnte. Offenbar sammelte sich das Gas unbemerkt in dem Gebäude. In der Nacht auf den 27. Februar 2021 kam es dann zur Explosion.

Der Strafbefehl gegen den Handwerker wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sieht laut Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von mehreren tausend Euro vor. Noch ist der Bescheid nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte kann dagegen Einspruch erheben. Dann käme es zu einer Gerichtsverhandlung.

Explosion: Vereinsheim Oberbeuren wird komplett zerstört

Das Vereinsheim des TSV Oberbeuren wurde bei der Explosion komplett zerstört. Die Druckwelle und herumfliegende Trümmerteile sorgten für erhebliche Schäden an Häusern in der Nachbarschaft. Verletzt wurde bei der Explosion in dem Kaufbeurer Stadtteil niemand. Allein der Sachschaden am Vereinsheim wird aber auf über 600.000 Euro geschätzt.