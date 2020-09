Explosion bei Löscharbeiten im Landkreis Coburg

Am frühen Donnerstagabend hat sich ein Kellerbrand in Grub am Forst im Landkreis Coburg bedrohlich ausgeweitet. Während die Feuerwehrleute in den Keller vordrangen, sei es zu einer sogenannten Rauchgasdurchzündung gekommen.

Explosion reißt Dachfenster und Kellertür aus Verankerung

Die Explosion sei so stark gewesen, dass sie sowohl eine Kellertür als auch ein Dachfenster aus der Verankerung riss.

"Es ist eine Druckwelle entstanden, die sich vermutlich über einen Schacht bis ins Dach fortgesetzt hat." Manfred Lorenz, Kreisbrandrat

Grund für die Explosion war wohl der Lithium-Stromspeicher einer Photovoltaikanlage, der sich entzündet hatte. Die Feuerwehrleute sollen sich zu dem Zeitpunkt in einem anderen Raum aufgehalten haben und deshalb nicht verletzt worden sein.

Feuerwehr nimmt explodierten Akku einer Photovoltaikanlage vom Netz

Rund 120 Rettungskräfte von Technischem Hilfswerk (THW) und den Freiwilligen Feuerwehren, unter anderem aus Grub am Forst und Ebersdorf bei Coburg, waren im Einsatz. Sie mussten unter besonderer Vorsicht den durchgebrannten Akku von den Stromkabeln abtrennen. Unter speziellen Vorkehrungen wurde das Gerät anschließend abgekühlt.

Zwei Bewohner nach Brand im Krankenhaus

Zwei Bewohner wurden wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.