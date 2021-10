Explodierende Inzidenz: Söder will Corona-Auflagen verschärfen

Angesichts explodierender Inzidenzen will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Maßnahmen gegen Corona wieder verschärfen. Er erwäge eine erweiterte Maskenpflicht an den Schulen nach den Herbstferien und allgemein verschärfte Zugangsregeln, sagte Söder in München.

Söder: Erweiterte Maskenpflicht und 3G plus

Masken seien die schnellste und einfachste Form des Schutzes. Und wo jetzt 3G gelte, könnte 3G plus gelten – also Zugang nicht mehr mit negativem Schnelltest, sondern nur noch mit PCR-Testnachweis.

Details soll das bayerische Kabinett kommende Woche bei einer Sondersitzung entscheiden. Priorität habe "die Aufrechterhaltung der Schulen" und die Funktionsfähigkeit der Krankenhäuser, sagte Söder. Sorgen bereiteten ihm "mehr und mehr Impfdurchbrüche, wenn auch milde Verläufe" sowie "volllaufende Krankenhäuser".

Krankenhaus-Ampel "hat Schwächen"

Auch das Auflagen-System will der Ministerpräsident überarbeiten. Die geltende Krankenhaus-Ampel "hat Schwächen", weil sie regionale Besonderheiten vernachlässige. Derzeit ist vorgesehen, dass die Ampel bei 600 Corona-Intensiv-Patienten im Freistaat auf Rot schaltet – und zwar in ganz Bayern, unabhängig davon, ob sich womöglich viele Fälle auf eine bestimmte Region beschränken.

Das hält Söder für undifferenziert: "Deshalb muss da nachgebessert und nachgearbeitet werden." Derzeit liegen 368 Corona-Intensiv-Patienten in bayerischen Kliniken – Tendenz steigend, aber noch Ampelstufe grün.

Tragen Freie Wähler neue Corona-Maßnahmen mit?

Von seinen Plänen muss Söder noch seinen Koalitionspartner überzeugen. Welche Maßnahmen die Freien Wähler mittragen, wird sich spätestens bei der Sondersitzung des Kabinetts zeigen. "Klar ist", betont Söder: "Es gibt keinen generellen Lockdown, den kann es nicht geben."

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern steigt seit einiger Zeit wieder stark an. In der Kabinettssitzung am Dienstag hatten Söder und sein Kabinett aber neue Beschlüsse vermieden, sondern lediglich die Verlängerung der aktuellen bayerischen Corona-Verordnung beschlossen.

Inzidenz im Freistaat wieder über 200

Erstmals seit Dezember 2020 liegt der Wert für den Freistaat aktuell wieder über 200, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen hervorgeht: Konkret meldet es 208,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Bundesweit ist die Inzidenz nur in Thüringen und Sachsen höher. Im besonders betroffenen Landkreis Mühldorf am Inn liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI inzwischen bei 621,5, im Landkreis Traunstein bei 509,9. Und: Vor allem bei Kindern und Jugendlichen, die größtenteils ungeimpft sind und zudem am meisten getestet werden, steigen die Zahlen rasant.