Explodierende Betriebskosten: Müllverbrennung wird teurer

Günstige Preise für die Müllverbrennung in Schwandorf wird es wohl vorerst nicht mehr geben: Nach fünf Senkungen der Verbrennungspreise, die auch für die anliefernden Landkreise und Kommunen die Müllentsorgung günstiger machten, dürfte die Entwicklung nun wieder in die andere Richtung gehen. Die Kosten für Betriebsmittel steigen zum Teil um über 100 Prozent und mehr. Mehrkosten, die das Müllkraftwerk Schwandorf möglicherweise noch dieses Jahr mit Preiserhöhungen auffangen will. Auch Firmen könnte das treffen, die selbst gewerbliche Abfälle anliefern.

Mittel für Rauchgasreinigung deutlich teurer

Der Kalk für die Rauchgasreinigung der Müllverbrennungsanlage beispielsweise kostet jetzt eine halbe Million Euro pro Jahr mehr, teilte der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf mit, der von Bayreuth über Regensburg bis Landshut reicht. Auch weitere Betriebsmittel wie Ammoniakwasser, das Stickoxide zerstört, oder das Heizöl, mit dem die Müllkessel bewegt werden, seien erheblich teurer. Gründe seien gestörte Lieferketten und dramatische Materialverknappungen.

Wartungskosten gestiegen

Hinzu kämen "dramatische Preissprünge" bei Dienstleistungen, wie etwa dem Transport des Mülls oder bei der Wartung und Instandhaltung der Anlage. Zudem sorgt laut Zweckverband eine Änderung bei der Stromsteuer für Mehrkosten. Alle rund 100 thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland hätten daher gegen die Stromsteuerbescheide Rechtsmittel eingelegt.

Modernisierungspläne stehen

An der umfangreichen Modernisierung der Schwandorfer Müllverbrennungsanlage bis 2029 hält der Zweckverband fest. In einer der vier Ofenlinien wird zunächst ab 2023 die Rauchgasreinigung ausgetauscht, das soll rund 18 Millionen Euro kosten. Anschließend werden die anderen drei Ofenlinien inklusive ihrer Rauchgasreinigungsanlagen durch zwei neue Kessel ersetzt. Die Rauchgasreinigung filtert in mehreren Reinigungsstufen Schadstoffe und kleinste Partikel aus dem Abgas der Müllverbrennung.

Strom und Fernwärme

Das Müllkraftwerk Schwandorf erzeugt vor allem Strom und Fernwärme. Im Jahr 2021 hat das Kraftwerk laut Zweckverband insgesamt 89,18 Millionen kWh Fernwärme in das Schwandorfer Fernwärmenetz eingespeist. Damit habe es knapp neun Millionen Liter Heizöl beziehungsweise entsprechende Mengen an Erdgas ersetzt.

Kritik an der Bahn

Der Müll wird - abgesehen von Firmen, die selbst anliefern - großteils mit der Bahn zum Kraftwerk gebracht. Der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf kritisiert die Deutsche Bahn allerdings als unzuverlässig. Er spricht von einer Reihe von "schweren Unfällen im Zusammenhang mit Fehlbedienungen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn AG".

Zudem fahre die Bahn "in nicht unerheblichem Umfang" die Müllumladestationen des Zweckverbandes kurzfristig überhaupt nicht mehr an, bringe den Müll verspätet oder reihe die Waggons ungünstig aneinander. Die Verantwortlichen bei der Bahn AG seien deshalb "aufgerufen, diese Missstände zügig abzustellen und wieder zu einem sicheren und sauberen Bahntransport überzugehen".