Expertise Menschenrechte: Bärbel Kofler im Porträt

Was haben US-Präsident Joe Biden und Bärbel Kofler gemeinsam? Beide haben sie an der University of Delaware im US-amerikanischen Newark studiert. Kofler hat dort im Jahr 1990 ein Praxissemester absolviert, im Rahmen ihres Informatikstudiums. Überhaupt ist der Lebensweg der gebürtigen Freilassingerin ein wilder Ritt.

Klassische SPD-Bildungskarriere

Das Kind einer Arbeiterfamilie durchläuft eine sozialdemokratische Bildungs- und Bilderbuchkarriere. Nach Mittlerer Reife und Banklehre studiert sie zunächst Informatik in Rosenheim, dann Sprachwissenschaften in Salzburg, wo sie auch promoviert.

1991 tritt Kofler in die SPD ein, seit 2004 sitzt sie im Deutschen Bundestag. Sie spricht fließend Russisch und Spanisch, was ihr sehr zugute kommt, wenn sie in Menschenrechtsfragen unterwegs ist. Auch die Stellung der Frauen in der Welt zu verbessern ist Kofler ein echtes Anliegen.

Traumjob: Menschenrechtsbeauftragte

Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung war ihr Traumjob, nun kann sie ihre Expertise und ihre Kontakte im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit weiter nutzen. Eine gewisse Zeit war Kofler selbst als ministrabel gehandelt worden, letztlich bekam den Job aber die ehemalige Umweltministerin Svenja Schulze. Die folgt CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller nach, der das Ministerium mit sehr viel Engagement und Leidenschaft geleitet hat.

Eine Leidenschaft, die Bärbel Kofler in Menschenrechtsfragen teilt. Neben ihrer heimlichen Leidenschaft: dem Gärtnern. Im Garten Blumen zu pflanzen und in die Berge zu schauen, verrät sie mit leicht verhangenem Blick, sei wunderbar entspannend.