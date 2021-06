12.06.2021, 06:14 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Expertenrunde gibt geplanter Hochschul-Reform schlechte Noten

Mehr Freiheit und mehr Wettbewerbsfähigkeit – das hat Wissenschaftsminister Bernd Sibler den Hochschulen in Bayern in Aussicht gestellt. Der vorliegende Gesetzentwurf ist in einer Expertenrunde im Landtag jedoch in großen Teilen durchgefallen.