Expertenanhörung: Keine neuen großen Gaskraftwerke in Bayern

Gaskraftwerke sollen künftig nur dazu da sein, die Lücken bei der Versorgung mit Wind- und Sonnenstrom zu schließen, da waren sich alle Experten von RWE bis zum Ökoinstitut bei der Anhörung heute im Landtag einig. Für den ständigen Betrieb ist der Brennstoff zu teuer, zudem stoßen Gaskraftwerke Kohlendioxid aus. Es brauche mehr Windkraft, denn die sei billig und als Ergänzung zum Photovoltaikstrom unverzichtbar - das sagten übereinstimmend Wissenschaftler, Vertreter von Stadtwerken und Energiekonzernen, aber auch ein Manager der Wacker Chemie, die sich dringend günstigeren Strom für die Siliziumproduktion in Burghausen wünscht. Ansonsten seien rund 2.000 Arbeitsplätze in Gefahr.

Bei kleineren Gaskraftwerken stockt es

Notwendig seien möglichst billig gebaute einfache Gasturbinen für den Notfall, die nur ganz wenige Stunden jährlich laufen werden - im Jargon der Bundesnetzagentur sind das "besondere netztechnische Betriebsmittel". Die Netzbetreiber haben den Bau vier solcher Gasturbinen ausgeschrieben, ein Zuschlag ging an den Standort Irsching bei Ingolstadt. In Schwaben hat sich jedoch, genau wie in Hessen, trotz mehrfacher Versuche kein Bieter gefunden. Die Rahmenbedingungen seien zu unattraktiv, so Vertreter von RWE und den Stadtwerken Ulm, die eigentlich in Leipheim und Gundremmingen am Bau solcher Not-Gaskraftwerke interessiert sind. Jetzt müsse die Politik ran, da waren sich die Unternehmen einig, sonst würden die Not-Gasturbinen nicht bis zum Abschalten der Atomkraftwerke 2022 fertig.

Kraftwerksbetreiber fordern Subventionierung für den Bau

Neu gebaute Gaskraftwerke können auch mit Wasserstoff betrieben werden, sie wären also im Prinzip auch geeignet für eine klimaneutrale Zukunft. Bei prognostizierten 70 Betriebsstunden jährlich im nächsten Jahrzehnt würden sie sich einstweilen jedoch rein marktwirtschaftlich nicht lohnen, machte Florian Bieberbach von den Stadtwerken München bei der Expertenanhörung im Landtag klar. Die Kraftwerksbetreiber fordern deshalb mittelfristig einen Kapazitätsmarkt, um den Bau von Kraftwerken zu subventionieren. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die mit Gas nicht nur Strom, sondern auch Wärme produzieren und damit einen höheren Wirkungsgrad erreichen, lohnen sich nach den Worten Bieberbachs jedoch weiterhin.