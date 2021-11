Experten warnen: Mehr Bildungsungleichheit durch Corona

Dirlene Schüssler hat eine Geheimwaffe: Im Lockdown betreute sie Kinder mit Migrationshintergrund online beim Sprachtraining – und setzte auf Handpuppen. Die Grundschüler saßen anfangs verschüchtert vor dem Computer und trauten sich kaum, etwas zu sagen. Kaum plapperte die Puppe aber drauflos, war das Eis gebrochen. "Die Kinder zu motivieren ist eine Herausforderung, wenn man nicht im gleichen Raum ist", sagt Schüssler, die an der Michael-Ende-Schule im oberbayerischen Unterschleißheim als Sprachförderin arbeitet.

Viele Lernlücken – etwa bei der Sprache

Für diejenigen Kinder mit Migrationshintergrund, deren Eltern kein Deutsch sprechen, bedeuteten die Lockdowns: deutlich weniger Kontakt mit der deutschen Sprache. Das permanente "Sprachbad" in der Schule fiel weg, plötzlich gab es keine Begegnungen am Pausenhof oder Spielplatz mehr. "Für Kinder mit Migrationshintergrund ist es sehr wichtig, mit anderen Kindern zu spielen – sie lernen so viel", sagt Schüssler. Wegen der Sprachbarriere war es für Schulen oft schwer, Kontakt zu den Eltern zu halten. Förderunterricht fand nur eingeschränkt statt. Allgemein sei Sprache auf Distanz schwerer zu vermitteln, ging es doch meist mehr um schriftliche Aufgaben als um mündliche Interaktion.

Auch Kinder ohne Migrationshintergrund betroffen

Bis heute zeigen sich deshalb Lerndefizite – auch bei Schülern ohne Migrationsgeschichte. Außerdem seien alle Altersgruppen betroffen, besonders Erstklässler, sagt Rektorin Elke Fannasch. "Denen fehlt ja faktisch ein Kindergartenjahr." Vielen Schülern falle es auch schwer, sich zu konzentrieren, eine Aufgabe fertigzumachen oder der Lehrerin zuhören.

Die Schule fördert deshalb betroffene Kinder mal in Gruppen, mal 1:1, beim Wortschatz und Lesen, aber auch in Fächern wie Mathe. Im Rahmen eines Programms der bayerischen Staatsregierung habe man zwar einige Förderstunden bekommen, aber das reiche nicht aus. "Wir bräuchten einfach viel mehr Lehrerstunden", sagt Fannasch.

Schlechtes W-LAN, kein eigenes Zimmer

Auch Schüler aus ärmeren oder sozial benachteiligten Familien tun sich nach fast zwei Jahren Coronakrise in der Schule oft schwer. An den Grundschulen im Landkreis Rottal-Inn beobachtet man allerdings schon vor der Pandemie: In die erste Klasse kommen immer mehr Kinder, die zum ersten Mal ein Buch in den Händen halten.

"Diese Lernlücken entstehen vor allem dort, wo Kinder in Armut aufwachsen, weil die Eltern Sozialleistungen beziehen oder im Niedriglohnsektor arbeiten, oder die Eltern selbst keinen Schul- oder Berufsabschluss haben", schreibt eine Sprecherin des Landratsamts. Durch den Distanzunterricht hätten sich Probleme auch deshalb verstärkt, weil es zuhause an stabilem W-LAN fehle, am eigenen Zimmer, an Computer oder Tablet. "Mit manchen Kindern habe ich nur per Handy gearbeitet – das war nicht so optimal", erzählt Sprachförderin Schüssler.