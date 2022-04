Experten: Reaktivierung der Staudenbahn wirtschaftlich sinnvoll

Rund 13 Kilometer lang ist die Strecke der Staudenbahn zwischen Gessertshausen, Fischach und Langenneufnach. Ein vergleichsweise kurzes Stück, dass der Region aber viel Entlastung bringen könnte – darin sind sich die Kommunen und der Landkreis Augsburg einig. Ihre Sicht wird nun von einer Nutzen-Kosten-Analyse, die der Landkreis in Auftrag gegeben hatte, bestätigt.

Expertin Heike Schäuble von der PTV Group hat die volkswirtschaftliche Bewertung und die Ergebnisse der Analyse im Kreisausschuss vorgetragen. Demnach liege der Nutzen-Kosten-Indikator bei der bisherigen Planungstiefe mit und ohne Elektrifizierung über der erforderlichen Grenze von 1,0. Der Nutzen wäre also, egal ob mit Dieseltriebwagen oder Elektrotriebwagen, größer als die Kosten.

Landrat sieht gute Chancen für Reaktivierung

Diese Ergebnisse seien "sehr, sehr gut", so Landrat Martin Sailer- (CSU). Die Region stehe damit viel besser da als andere. Nirgendwo sonst komme eine Strecke über den Nutzen-Kosten-Faktor eins, so Sailer. "Wenn jemand gute Aussichten auf eine Reaktivierung hat, dann sind wir das", urteilt er Landrat. Es gebe laut Gutachten genügend Fahrgastaufkommen und die nötige Infrastruktur.

Solle die Bahn reaktiviert werden, soll es aber für Sailer nicht bei der reinen Wiederinbetriebnahme bleiben: Er hat den Ausschuss dazu aufgefordert, die Elektrifizierung der Bahn gleich mit zu beschließen. Der Ausschuss kam dieser Bitte einstimmig nach. "Wer meint, man macht erst die Reaktivierung und dann später erst die Elektrifizierung, für den ist der Zug heute abgefahren", sagt Landrat Sailer. Ein Blick in andere Regionen zeige, wie schwer die nachträgliche Elektrifizierung sei.

700 neue Fahrgäste für den ÖPNV möglich

Die Analyse des Fahrgastaufkommens auf der Strecke zwischen Gessertshausen und Langenneufnach hat ergeben, dass 700 Personen pro Werktag neu für den ÖPNV gewonnen würden. Der größte Fahrgastgewinn wird in Richtung Augsburg erzielt, so die Analyse. Das Gutachten, das im Ausschuss vorgestellt wurde, ist wesentlich, wenn staatliche Gelder und Zuschüsse fließen sollen. Damit könnte die bisher unsichere Finanzierung des Streckenausbaus gesichert werden, unter anderem durch Gelder aus Berlin.

Reaktivierung kostet 30 Millionen Euro

Laut Gutachten könnten sich die Baukosten für eine Reaktivierung der Bahn auf rund 30 Millionen Euro belaufen. Dazu kämen dann noch die Betriebskosten. Der Kreistag möchte außerdem neben der Staudenbahn auch die Busse, die bisher den Regionalverkehr übernehmen, behalten. Diese bringen die Fahrgäste aus ihren Wohnorten an den nächsten Bahnhof. Laut den Experten wäre diese Kombination eine echte Verbesserung in Sachen Nahverkehr.

Staudenbahn könnte B17 und B300 entlasten

Sollten Fördergelder fließen, würden sich die Kommunen sofort gemeinsam an die Umsetzung machen, meint etwa Gerald Eichinger, der Bürgermeister von Langenneufnach. Das Zusatzangebot auf der Schiene könnte auch eine dringend notwendige Entlastung bringen für die Bundesstraßen B300 und B17. Das Verkehrsproblem in der Region könnte in den nächsten Jahren noch verstärkt werden durch den Ausbau der Uniklinik und den damit erwarteten Zuzug, so Max Deisenhofer, schwäbischer Landtagsabgeordneter der Grünen aus Krumbach.

Seit Corona kein Betrieb mehr

Anfang der 90er Jahre war auf der Staudenbahnstrecke der Personen-Nahverkehr endgültig eingestellt worden. Ausflugszüge rollten zwar weiter durch die Stauden, allerdings nur am Wochenende und nur von Mai bis Oktober. Seit der Corona-Pandemie ruht der Betrieb ganz. Das erste Teilstück der Staudenbahn ist im Jahr 1908 in Betrieb gegangen.