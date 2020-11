Experten kritisieren Waschanlage für Hunde in München

Als im Br Fernsehen die Abendschau kurz nach der Eröffnung über eine neue Hunde-Waschanlage berichtet, schlägt der Bericht auf Facebook Wellen. Ein paar hunderttausend Klicks und mehr als sechstausend Kommentare haben gezeigt, wie sehr das Thema vor allem Hundebesitzer bewegt.

Behörden: Anlage wird derzeit noch geprüft

Viele fragten, nach welchen Kriterien die Behörden eine solche Anlage zulassen. Die überraschende Antwort: Eine besondere Genehmigung ist für eine Hundewaschanlage nicht nötig. Das Kreisverwaltungsreferat erklärt auf unsere Anfrage, dass ein "Hundesalon" weder eine Erlaubnis nach dem Tierschutzgesetz braucht noch eine technische Zulassung oder Abnahme. Dennoch habe man nachgeschaut:

"(...) Unsere Veterinäre haben sich bereits ein Bild vor Ort machen können, möchten aber noch eine zusätzliche Expertise der Fachkollegen aus dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) einholen, das auch für Tiergesundheit zuständig ist. Der Sachverhalt befindet sich also noch in der behördlichen Prüfung." Kreisverwaltungsreferat München

Vorbilder in den USA und Spanien

Rein rechtlich ist die Sache also zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu beanstanden. Ganz neu ist die Idee auch nicht. In den USA und China sind ähnliche Anlagen schon weit verbreitet, wie der Betreiber berichtet, auch in Spanien und Irland gibt es sie. In Spanien, wo die deutschen Debatte schon vor 20 Jahren geführt wurde, startete ein zweibeiniger Waschanlagenenthusiast sogar einen Selbstversuch. Immerhin: Das Wasser ist wohltemperierte 35 Grad warm, Trocknen und auf Wunsch eine Ozonpflege gehören auch dazu. Dennoch: Kann mal als Hundebesitzer sein Tier hier bedenkenlos waschen?