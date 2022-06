Experten: Kardinal-Faulhaber-Platz in Würzburg soll bleiben

Hat Kardinal Michael Faulhaber, der aus Unterfranken stammt und nach dem 1952 in Würzburg ein Platz benannt wurde, den Nationalsozialisten angemessen widersprochen? Vier Fachleute gingen dieser Frage am Dienstagabend im Würzburger Kulturspeicher vor Publikum nach. Die Diskussionsrunde sollte einen Beitrag leisten zur Entscheidung des Würzburger Stadtrates, ob der Kardinal-Faulhaber-Platz in der Innenstadt umbenannt werden soll.

Diskussionsrunde als Entscheidungsgrundlage

Neben der Erfurter Theologin Antonia Leugers, die bereits ihre Doktorarbeit über Faulhaber schrieb, rangen die Geschichtsprofessoren Andreas Wirsching (LMU München) und Wolfgang Weiß (JMU Würzburg) sowie der ehemalige Münchner Stadtarchivar und Jurist Hans-Joachim Hecker um ein differenziertes Bild eines der einflussreichsten deutschen Kirchenmänner während der Nazidiktatur.

Experten sprechen sich gegen Umbenennung aus

Nach eineinhalb Stunden Statements, Diskussion und Zuschauerfragen sprach sich das Podium überraschend einstimmig dagegen aus. Dazu hätte eine aktive Verstrickung des Kirchenmannes in das NS-System vorliegen müssen. Das sei aber nicht der Fall. Faulhaber sei kein Täter.

Dass er auch kein Held war – darüber zu urteilen, fehle die moralische Legitimation. Und wenn man mit diesem Maßstab messen wollte, brachte es Geschichtsprofessor Andreas Wirsching auf den Punkt, dann müsse man Straßen und Plätze künftig wohl am besten durchnummerieren.

Kritik an Kardinal Faulhaber

Alle vier Experten fanden trotzdem durchaus kritische Worte für den früheren Münchner Erzbischof Kardinal Faulhaber. So geht Antonia Leugers davon aus, dass er sich aufgrund seines hohen Bekanntheitsgrades, ähnlich wie Kardinal Graf von Galen, klarer hätte positionieren können. Dennoch, so Andreas Wirsching, war Faulhaber weder Rassist noch Antisemit. Aus Angst vor einem neuen Kulturkampf gegen die katholische Kirche protestiert er aber nicht gegen den Holocaust. Seine spätere Sicht der Kirche als Inbegriff des Widerstandes sei – so Wirsching – "eine Lebenslüge".

Wolfgang Weiß, Professor für Fränkische Kirchengeschichte, skizzierte den Kardinal als angesehenen Seelsorger aber auch als Kind seiner Zeit, der – wie viele andere – den NS-Staat zunächst als willkommene Ordnungsmacht gegen den vermeintlichen Sittenverfall und den drohenden Bolschewismus in der Weimarer Republik ansah. Allerdings – das hielt ihm auch Hans-Joachim Hecker zugute – warnte Faulhaber vor 1933 klar "vor den Völkischen", was dann unter dem Druck der Diktatur allenfalls zwischen den Zeilen zu lesen war.

Einige Straßen in Würzburg werden umbenannt

In Würzburg hat der Stadtrat bereits im März beschlossen, dass vier Straßen umbenannt werden, weil die Namensgeber in das NS-Regime verstrickt waren. Darunter zum Beispiel die Nikolaus-Fey-Straße. Mit dieser Entscheidung folgte der Stadtrat der Empfehlung der 2015 eigens dafür eingesetzten Kommission, die ihre Vorschläge im Dezember 2020 vorlegte. Um die Frage der Umbenennung für den Kardinal-Faulhaber-Platz zu klären, hatte die Kommission eine öffentliche städtische Veranstaltung empfohlen.