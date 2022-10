"Zeit des Anstiegs vorbei": Immobilienmarkt vor der Trendwende

Zum ersten Mal seit vielen Jahren sind in München die Preise für Wohnimmobilien zurückgegangen. Das hat der Immobilienverband Deutschland (IVD) in der Region Süd für den bayerischen Immobilienmarkt bekanntgegeben. "Die Landeshauptstadt könnte als Seismograph für künftige Entwicklungen in den Groß- und Mittelstädten Bayerns dienen", vermutet Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. Im Frühjahr 2022 kostete eine gebrauchte Eigentumswohnung in München noch 9.500 Euro pro Quadratmeter. Im Herbst ging der Preis nun auf 9.450 Euro runter.

"Die Zeit deutlicher Anstiege ist vorbei"

"Der bayerische Immobilienmarkt steht nun vor einer Trendwende. Die Zeit deutlicher Anstiege ist vorerst vorbei", so Kippes. Als Grund für die aktuelle Entwicklung auf dem Immobilienmarkt nennt Stephan Kippes die gestiegenen Bauzinsen und die "Unsicherheiten im Zusammenhang mit der drohenden Rezession in Deutschland infolge des Ukrainekriegs“.

Prognose: Fallende Preise für Renditeobjekte

Steffen Sebastian, Lehrstuhlinhaber für Immobilienfinanzierung an der Universität Regensburg, bestätigt die aktuelle Entwicklung auf dem Immobilienmarkt: "Wir können sehr deutlich beobachten, dass die Nachfrage nach Immobilien substanziell zurückgegangen ist. Gleichzeitig steigt das Angebot", erklärt Sebastian. Noch könne man zwar nicht beobachten, dass Immobilienpreise auf breiter Front einbrechen. "Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir das sehen werden. Wir werden das bei allen Immobilien sehen, die zur Geldanlage dienen, wie zum Beispiel bei Zinshäusern", prognostiziert der Immobilienexperte.

Nachfrage nach Mietwohnungen steigt

Anders sieht es auf dem Mietmarkt aus: Wegen niedriger Bauzinsen in den vergangenen Jahren war der Immobilienerwerb günstiger als bislang. Durch den Anstieg der Bauzinsen hat sich dieser Trend gedreht. "Während das Interesse an Kaufobjekten derzeit verhalten ist, steigt die Nachfrage nach Mietobjekten in allen Marktsegmenten deutlich", erklärt auch Stephan Kippes. "Die Mieter werden in nächster Zeit mit Sicherheit erst mal mit steigenden Preisen rechnen müssen", prognostiziert Steffen Sebastian. Der Immobilienexperte, der auch am Zentrum für Wirtschaftsforschung in Mannheim lehrt, erklärt das so:

"Vermögende Personen möchten ihr Eigenkapital inflationssicher anlegen. Da ist für viele die selbstgenutzte Wohnung die allererste Wahl.“ Viele Vermieter würden daher auf den Mietmarkt drängen. In der Folge müssten die Mieter ausziehen und sich eine neue Wohnung suchen. "Der Druck auf die Mietwohnungsmärkte wird wahrscheinlich eher noch zunehmen", so Steffen Sebastian.

Immobilienexperte Sebastian fordert Vervierfachung des Wohngelds

Um die sozialen Folgen von Inflation und Energiekrise abzufedern, fordert Steffen Sebastian deutlich mehr Wohngeld. Vergangene Woche gab die Bundesregierung bekannt, das Wohngeld von derzeit durchschnittlich 190 Euro auf 370 Euro pro Haushalt im Monat verdoppeln zu wollen. Außerdem soll der Kreis der Wohngeldempfänger von bisher 620.000 auf rund zwei Millionen Haushalte ansteigen. Um die Haushalte nennenswert zu entlasten, sei jedoch viermal so viel Wohngeld wie bisher nötig, fordert Sebastian. Das Mantra der Wissenschaft sei klar: "Wohngeld ist die effektivste Form von Subventionierung, die tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt."

Kippes: Werkswohnungen in Ballungsräumen

Beim Thema Wohngeld sind sich die Experten uneins. Stephan Kippes argumentiert: "Die Wohngeldreform löst das Problem nicht ganz. Die Nachzahlungen, die kommen werden, werden schauerlich.“ Stattdessen schlägt er den Ausbau von Werkswohnungen für die Beschäftigten großer Unternehmen in Ballungsräumen vor. Die hätten früher sehr geholfen, seien dann aber privatisiert worden. Für den Wohnraummangel in den Städten macht Kippes die Strukturpolitik des Freistaats verantwortlich: "Wer die Wohnungsnot der Ballungsräume lindern will, muss mit einer engagierten Strukturpolitik den Regionen mit Abwanderung helfen", fordert er.

