Rechte Szene: Grünen-Chefin sieht Staatsregierung in der Pflicht

Ein Landesprogramm zur Stärkung der Zivilgesellschaft und stärkeren Fahndungs- und Ermittlungsdruck gegenüber Rechtsextremisten: Das forderte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze bei einer Podiumsdiskussion in Memmingen. Ihrer Meinung nach unternimmt die Staatsregierung zu wenig gegen rechte Gruppierungen. "Rechtsextreme und rassistische Gedankengänge kriegt man nur aus den Köpfen, wenn man auch im Bereich Demokratiebildung und Prävention und Unterstützung der Zivilgesellschaft mehr macht." Dafür müsse der Freistaat Bayern Geld in die Hand nehmen, so Schulze.

Verfassungsschutz beobachtet Allgäuer Skinhead-Gruppe "Voice of Anger"

Im Mittelpunkt der Memminger Podiumsdiskussion stand die 2002 im Allgäu gegründete Skinhead-Kameradschaft "Voice of Anger". Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet und ist dessen Angaben zufolge die größte überregional aktive Skinhead-Gruppierung in Bayern. Sie umfasst etwa 60 feste Mitglieder. Auch das Nachrichtenportal "Allgäu Rechtsaußen" hat die Gruppe unter die Lupe genommen und seine Recherchen in einer Broschüre zusammengetragen, die jetzt in Memmingen vorgestellt wurde.

Sebastian Lipp und sein Team von "Allgäu Rechtsaußen" haben sich zum Beispiel mit der Struktur von "Voice of Anger" befasst. Ergebnis: Die Gruppierung ist ähnlich aufgebaut wie eine Rocker-Organisation und nimmt neue Mitglieder nur nach längerer Prüfung auf. Viele Anhänger entsprächen nicht mehr dem Klischee und seien äußerlich von der breiten Masse kaum zu unterscheiden, so Lipp.

Rechte Szene: "mehr als eine harmlose Subkultur"

Der Journalist Robert Andreasch, der unter anderem den NSU-Prozess fünf Jahre lang begleitet hat, warnte vor "terroristischen Ideologien". Die rechte Szene sei viel mehr als nur eine harmlose Subkultur, denn sie fordere durch ihre Sprache bewusst zur Gewalt auf, um so einen Umsturz in Deutschland herbeizuführen. Der gesellschaftliche Rückhalt für diese Verbindungen sei in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, sagte Andreasch. Er stellte auch einen Zusammenhang mit der AfD her: Durch deren Wahlergebnisse würden sich viele als „Vollstrecker eines Volkswillens“ verstehen.