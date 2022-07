Experten fordern mehr Initiative beim Starkregenschutz

Obwohl Extremwetterlagen häufiger würden, sei Bayern auf Starkregen nicht gut vorbereitet, warnt Umweltexperte Frank Wolfgang Günthert. Er hat zu Sturzfluten am Institut für Wasserwesen der Universität der Bundeswehr in München geforscht und kritisiert, dass sich erst rund 100 Gemeinden in Bayern um ein angemessenes Risikomanagement kümmern. Dabei machen detaillierte Gefahrenkarten, die der Freistaat fördert, angemessene Schutzmaßnahmen möglich. Sie erfassen Wasserläufe, Höhen und Senken der Landschaft, aber auch bauliche Engstellen in Ortschaften - und - sie legen die Risikogebiete bei einer Flutwelle fest.

Sturzfluten drohen in ganz Bayern

Je wasserreicher und hügeliger eine Region ist, umso dramatischer können die Schäden sein. Fast im gesamten Freistaat, ob im Voralpenland oder in der Oberpfalz wächst die Wahrscheinlichkeit von Extremwetter und starken Niederschlägen. So lautet das Ergebnis der kürzlich veröffentlichten Studie zu "Starkregen und urbanen Sturzfluten" von Frank Wolfgang Günthert.

Viele Kubikliter Regenwasser lassen sich dann nicht mehr über die Kanalisation ableiten, sondern ergießen sich sturzartig in Tiefpunkte wie Garagen und Keller. Laut Forscher erhöht nicht nur der Klimawandel das Sturzflutrisiko, weil er zu höheren Lufttemperaturen und damit auch mehr Unwettern führt. Auch die intensive Bodennutzung verschlimmert die Auswirkungen von Starkregen. Mais-Monokulturen an Orträndern verdichten etwa den Feldboden, der weniger Wasser aufnehmen kann, dazu kommt die fortschreitende Bodenversiegelung - unter anderem durch Gewerbegebiete. Rund zehn Hektar Land, das Regenwasser auffangen und versickern lassen könnte, verschwindet nach Angaben des Staatsministeriums für Umwelt täglich für den Straßen- und Siedlungsbau.