Experten diskutierten in Hof über Schutz der Flussperlmuschel

Die Flussmuschel-Experten kamen unter anderem aus Luxemburg, Polen, Litauen und Deutschland. Zum Abschluss der Tagung besuchten die Experten die Huschermühle in Regnitzlosau (Lkr. Hof). Dort befindet sich eine Aufzuchtstation für die stark gefährdete Tierart.

Trockenheit beeinflusst Futter der Muscheln

Schwerpunkt des Muschel-Kongresses war die Ernährung der Flussperlmuschel. Die zunehmende Trockenheit beeinflusse die Bäche und damit unmittelbar das Futter für die Tierart. Die Gespräche hätten gezeigt, dass das ein Problem an unterschiedlichen Plätzen in Europa sei, so der Hofer BN-Geschäftsführer Wolfgang Degelmann.

Kongress wichtig für europäisches Flussperlmuschel-Netzwerk

Auch die Aufzucht der Flussperlmuschel wurde diskutiert, ebenso wie es den Experten gelingen könne, die Probleme der Flussperlmuschel an eine breitere Öffentlichkeit zu bringen. Der Kongress sei sehr hilfreich gewesen, so Degelmann weiter. Kontakte und Beziehungen konnten geknüpft und vertieft werden. Im kommenden Jahr soll erneut ein internationaler Muschel-Kongress in Österreich stattfinden.

Bedrohte Muscheln umgesetzt

In der Region Hof sind die letzten größeren Restbestände der Flussperlmuschel in Bayern anzutreffen. Laut Bund Naturschutz gibt es hier 35.000 Exemplare. In den 1950er-Jahren sollen es noch mehrere Millionen gewesen sein. Die zunehmende Verschmutzung des Wassers hat der Flussperlmuschel stark zugesetzt. Zudem trockneten Bäche aufgrund der anhaltenden Hitze in den Sommermonaten aus. Deshalb hat der BN wiederholt die vom Austrocknen bedrohten Muscheln in andere Bäche umgesetzt.

Aufschub durch Aufzucht

Die Aufzuchtstation in der Huschermühle bei Regnitzlosau ist die größte Station ihrer Art in Deutschland. Aufgebaut wurde sie von der Kreisgruppe Hof des Bund Naturschutz. 1,7 Millionen Euro wurden investiert. 85 Prozent der Kosten übernahm die Europäische Union (EU). Die Aufzuchtstation gilt als eine Art "Zeitgewinnungsmaschine".