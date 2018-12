Experten aus Japan nehmen Schnitzlackobjekte unter die Lupe

Zwei Vasen, zwei Dosen und eine Schatulle nahem die beiden Restaurations-Experten aus Japan in Augenschein. Prof. Shusuke Nakayama (Direktor der Auslandsabteilung des National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo/Japan) und Restaurator Tomohiro Onishi (Chief Executive Officer, LLC Onishi lacquer art restoration studio) begutachteten die Stücke. Das Fazit der Experten fiel zur Freude der Mitarbeiterinnen des Bezirkes Unterfranken sehr positiv aus: Die fünf Objekte sind zwar verschmutzt, aber in einem guten Zustand und weisen keine größeren Beschädigungen auf.

Deckeldose sorgt für Begeisterung

Eine runde Deckeldose aus dem 17. Jahrhundert hat es den Japanern besonders angetan. Sie soll in der neu gestalteten Ausstellung des Graf-Luxburg-Museums einen besonderen Platz erhalten. Außerdem stellten die Experten in Aussicht, dass die Dose auf ihrem nächsten Restauratoren-Workshop im Museum für Ostasiatische Kunst in Köln 2019 unter fachmännischer Anleitung restauriert werden könnte. Die anderen vier Schnitzlackobjekte datierten die beiden Experten auf das 18. und 19. Jahrhundert.

Technik aus Ostasien

Die Herstellung von Schnitzlackobjekten ist eine kunsthandwerkliche Technik aus Ostasien. Die Objekte werden aufwendig hergestellt: In über 100 Schichten wird Lack auf einem Holz- oder Metallkörper aufgebracht. Das Auftragen der Schichten dauert viele Monate. Danach werden Dekore eingeschnitzt. Das Graf-Luxburg-Museum ist derzeit wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen geschlossen und wird erst im Jahr 2020 wiedereröffnet.