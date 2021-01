Experte zufrieden mit Impfstart in Deutschland

Seit Kurzem wird in Deutschland gegen das Corona-Virus geimpft, doch nicht immer lief alles nach Plan. Dennoch ist Professor Christian Bogdan zufrieden mit dem Impfstart. Gleichzeitig sprach er sich dem BR gegenüber deutlich gegen Überlegungen aus, die zweite notwendige Corona-Impfung erst später als zunächst angedacht zu verabreichen.

Professor Bogdan ist Leiter des Lehrstuhls für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsimmunologie der FAU Erlangen und Mitglied der ständigen Impfkommission STIKO, die auch eine Corona-Impfempfehlung verfasst hat.

Studio Franken: Wie beurteilen Sie den Impfstart in Deutschland: gelungen? Oder ist die Kritik am schleppenden Fortgang gerechtfertigt?

Prof. Bogdan: Ich halte die Kritik nicht für angemessen und auch nicht für angebracht. Man muss sehen, wir haben den Impfstoff letztlich erst kurz vor Weihnachten zugelassen bekommen und auch die ständige Impfkommission hat erst kurz vor Weihnachten die Empfehlung für die Impfung ausgesprochen. Damals lautete die Kritik noch, ob wir nicht viel zu schnell seien. Jetzt ging es darum, die Impfungen beginnen zu lassen und wir waren zwischen den Feiertagen und Neujahr natürlich in einer relativ ungünstigen Startposition. Aber insgesamt bin ich froh, dass jetzt schon mehr als 300.000 Menschen geimpft worden sind.

Studio Franken: Wie können wir das Impfen in Deutschland beschleunigen?

Prof. Bogdan: Ich denke, das Hauptproblem wird sein, dass der Impfstoff tatsächlich zu den vulnerablen Personen kommt. Denn es gestaltet sich im Moment schon etwas schwierig, an die über 80-Jährigen sowohl in den Pflegeheimen heranzukommen als auch an die, die zuhause im privaten Bereich leben. Es hat sich herausgestellt, dass entsprechende Einwilligungserklärungen notwendig sind. Dazu braucht man die Angehörigen der Pflegeheim-Bewohner. Das hat sich in den letzten Tagen als schwierig herausgestellt und muss verbessert werden.

Studio Franken: Wie beurteilen sie Überlegungen, die zweite Impfung später als vorgeschrieben nach drei Wochen zu verabreichen?

Prof. Bogdan: Diese Diskussion finde ich nicht gut. Und zwar einfach deswegen: Wir haben unsere Impfempfehlung ausgesprochen, basierend auf den Zulassungsstudien und den vorliegenden Daten. Und jetzt einfach aus dem Blauen heraus zu sagen: "Wir impfen die zweite Dosis einfach mal sechs, acht, zwölf Wochen später." Das ist eigentlich nicht indiziert und beruht auch nicht auf wissenschaftlicher Evidenz.

Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die am meisten gefährdet sind, die am empfänglichsten sind für die Infektionskrankheit, möglichst schnell den kompletten Schutz erfahren. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir eigentlich das größte Ziel erreicht. Jetzt anzufangen und zu sagen: "Wir impfen später", um dadurch ein paar mehr Leute impfen zu können, löst auch letztlich infrastrukturelle und logistische Probleme aus. Denn dann muss man auch sicherstellen, dass die Leute tatsächlich zur zweiten Impfung wiederkommen.

Studio Franken: Ist die Logistik aus Ihrer Sicht ausreichend, Sie haben zum Beispiel das Kühldebakel in Oberfranken untersucht?

Prof. Bogdan: Davon würde ich jetzt ausgehen, denn das Kühldebakel war letztendlich kein Debakel im engeren Sinn des Wortes, sondern auch dem Umstand geschuldet, dass die Messvorrichtungen, um die Temperaturen in den Kühlboxen zu überwachen, nicht optimal funktioniert haben.

Studio Franken: Brauchen wir jetzt sehr schnell mehr Impfstoff, wie steht es um die Zulassung von Moderna?

Prof. Bogdan: Die Zulassung von Moderna wird in den nächsten Tagen nach Auskunft von der Europäischen Arzneimittelbehörde erfolgen. Ob das jetzt morgen passiert oder erst in zwei, drei Tagen, spielt erstmal keine große Rolle. Was die ständige Impfkommission anbetrifft, haben wir uns mit dem Impfstoff intensiv auseinandergesetzt und wir werden entsprechend die Empfehlung überarbeitet rechtzeitig vorlegen.

Studio Franken: Welchen Nebenwirkungen deuten bisher sich an? Die Entwicklung war ja doch recht kurz.

Prof. Bogdan: Da gibt es keine neuen Erkenntnisse, es gibt keine negativen Signale. Es gibt keine Hinweise für schwere, unerwartete Nebenwirkungen, die über das hinausgehen würden, was vorher bekannt war. Das soll heißen: Die klassischen Impfreaktionen sind natürlich beobachtet worden und treten ein. Das ist aber kein negatives Zeichen, sondern Ausdruck der entsprechenden Immunreaktion. Es gibt im Moment keine Hinweise für das Auftreten irgendwelcher Nebenwirkungen, die bisher in den Studien nicht aufgetreten sind.