Experte: Insekten statt Steaks müssen bei uns auf die Teller

Speisetabus brechen und Lust auf Insekten machen

Das Essen von Insekten ist bei vielen bisher eher mit einer Mutprobe statt mit Genuss verbunden. "Reine Kopfsache", sagt Camilo Wilisch. Er hat im vergangenen Jahr sein Unternehmen "Native Foods GmbH" gegründet. Mit seinen Produkten sollen Speisetabus gebrochen und Menschen für Lebensmittel auf Insektenbasis begeistert werden, sagt Wilisch. Das gehe aber nur in kleinen Schritten, die Menschen müssten langsam an die Produkte herangeführt werden. Deshalb hat er als erstes Produkt Insekten-Cracker auf den Markt gebracht. Diese sehen aus wie herkömmliches Knäckebrot, sind aber aus glutenfreiem Insektenmehl hergestellt. Genauer: aus dem Mehl der Hausgrille.

"Wir merken, dass die Verbraucher und Verbraucherinnen offener sind für das Thema. Noch vor zwei Jahren war viel mehr Skepsis zu spüren." Camilo Wilisch, Unternehmer

Künftig will das Startup-Unternehmen aus Berlin noch mehr Produkte auf den Markt bringen. Dabei auch Brotmischungen und spezielle Produkte für Kinder. Und demnächst sollen seine Cracker auch in Kulmbach zu kaufen sein.

Wachsende Weltbevölkerung: Umdenken notwendig

Ein Umdenken sowohl in der Industrie, als auch beim Endverbraucher müsse zwingend kommen. Das sagt Ernährungswissenschaftler Kai Purnhagen im BR-Gespräch. Er ist Professor für Lebensmittelrecht der Uni Bayreuth am Campus Kulmbach und erforscht neue Proteinquellen in der Ernährung der Zukunft. Er glaubt, das Steak auf dem Teller muss langfristig durch Insekten abgelöst werden. Denn: Die Weltbevölkerung wachse und jeder Mensch habe einen bestimmten Proteinbedarf, den es zu stillen gelte. Der werde derzeit hauptsächlich über Fleisch gedeckt. Doch der Platz für Weideland nehme ab.

"Wir brauchen also neue Wege und neue Methoden, um an mehr Proteine zu kommen bei zeitgleich weniger Flächennutzung." Kai Purnhagen, Professor für Lebensmittelrecht

Schon jetzt gibt es erste Zulassungen für diverse Insekten als Lebensmittel in der EU. Purnhagen ist überzeugt, dass in den kommenden Jahren deutlich mehr Insektenprodukte im Regal stehen werden und es Standard werden wird. Neben den vielen Proteinen, die sie haben, sind sie fett-und cholesterinarm, reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Zunächst werde es aber vor allem Produkte von Tieren geben, die zuvor mit Insekten gefüttert wurden, so Purnhagen.

Lebensmittelkreislauf: Futtermittel aus Insekten

Solch nachhaltige Futtermittel aus Reststoffen der Lebensmittelindustrie werden beispielsweise beim bayerischen Unternehmen "ReInsect" hergestellt. Die Grundlage ist die schwarze Soldatenfliege, sagt Gründer Michael Binner. "Wir wollen etwas nehmen, das wir schon hier haben. Was wir wegwerfen, ungenutzt. Und wollen daraus wieder etwas machen, das dann wieder in den Lebensmittelkreislauf zurückkommt", so der Gründer. Und das funktioniere durch das Insekt.

Die schwarze Soldatenfliege kann sehr viel fressen und unterschiedlichste Stoffe verwerten. Auch Lebensmittelabfälle, die wegen Gewürzen und Zucker sonst nicht mehr als Futtermittel für Hühner und Schweine genommen werden könnten. Er sieht die Futtermittelproduktion aus Insekten als wichtigen Zwischenschritt. Durch das Tierfutter auf Insektenbasis könnte auch bei Menschen die Akzeptanz für Insekten als Nahrungsmittel steigen.

Alternative Proteine helfen, Ressourcen zu schonen

Das Thema alternativer Proteine ist etwas, das uns heute und in der Zukunft begleiten wird, sagt Johanna Kallenbach vom Cluster Ernährung am Kompetenzzentrum für Ernährung (Kern) mit Sitz in Kulmbach. Gemeinsam mit der Adalbert-Raps-Stiftung hat das Kern die Initiative "Way to Future Food" gegründet. Das ist eine Plattform zum Austausch unterschiedlicher Akteure in der Food-Branche. Das Ziel: zukunftsfähige Lebensmittelsysteme zu fördern.

Es werde sehr viele alternative Proteinprodukte auf dem Markt geben müssen, aufgrund der ressourcenschonenden Herstellung, glaubt Kallenbach. "Insekten werden Teil einer Lösung sein", so die Wissenschaftlerin.

Insekten-Branche trifft sich in Kulmbach

Im kommenden Jahr will sich die Insekten-Branche in Kulmbach treffen. Im Mittelpunkt steht dann auch beispielsweise das Problem der Neophobie, also die Angst und der Ekel der europäischen Konsumenten und Konsumentinnen vor neuartigen Lebensmitteln wie Insekten.

Wenige Menschen würden Maden essen, aber ein geschälter Shrimp sehe genauso aus, sagt Purnhagen. Folglich sei der Umstieg auf Insekten nur eine Frage der Gewöhnung und Sozialisation, so der Professor für Lebensmittelrecht in Kulmbach.