Experte: "Inflation wird noch höher ausfallen"

Der Krieg in der Ukraine belastet auch die deutsche Wirtschaft schwer. Es ist gar nicht so sehr der ausgefallene Handel – der ist nicht so umfangreich. Es sind die Energiepreise, die sowohl den Unternehmen als auch den Verbrauchern zu schaffen machen. Die Inflation, die ja bereits vor dem Krieg deutlich gestiegen ist, wird noch höher ausfallen, sagt ifo-Präsident Clemens Fuest in unserem Interview der Woche auf BR24 Radio.

ifo-Präsident: Inflationsrate kann auf über fünf Prozent steigen

Die Inflationsrate kann in diesem Jahr durchaus auch noch auf über fünf Prozent steigen, schätzt Fuest. Und es sei nicht ausgeschlossen, dass es noch mehr wird, wenn die Energie sich weiter verteuert. Das Problem dabei ist: Die Preise steigen nicht, weil die Nachfrage und damit die Konjunktur so gut läuft, sondern, weil das Angebot fehlt, es zu wenig Energie gibt und Unternehmen nicht genug produzieren können.

Auch die Preise für Lebensmittel stiegen und manche Preissteigerungen seien noch gar nicht bei den Konsumenten angekommen, so der Chef des ifo-Instituts. Steigende Preise bei flauer Konjunktur, das nennen Ökonomen Stagflation. Und da greifen die üblichen wirtschaftspolitischen Konzepte kaum.

Höhere Energiekosten: "Wir können das nur umverteilen"

Höhere Energiepreise könne der Staat nicht aus der Welt schaffen, sagt Fuest. "Wir können das nur umverteilen." Umverteilen bedeutet, dass besonders betroffene Gruppen zwar geschützt werden, die anderen aber nicht nur die höheren Energiepreise tragen, sondern noch was obendrauf bezahlen müssen. Und das ist nicht die einzige Sorge.

Schlimmer als höhere Energiekosten sind ausfallende Energielieferungen. "Wenn etwas teuer ist, ist das eine Sache. Wenn aber etwas gar nicht verfügbar ist, dann ist es nochmal schlimmer", sagt Fuest.

Gezielte Hilfen statt Gießkannenprinzip

In einer solchen Lage sollte seiner Ansicht nach der Staat wirklich nur sehr gezielt denjenigen helfen, die die Last nicht alleine tragen können und die besonders betroffen sind. Zum Beispiel den Fernpendlern, die besonders von den hohen Spritpreisen belastet sind. Von einer flächendeckenden Senkung der Mineralölsteuer hält Fuest nichts, weil es bei den Verbrauchern nur etwa zur Hälfte ankommt und auch Autofahrer entlastet werden, die sich die höheren Spritpreise durchaus leisten können.

Auch von großen Staatszuschüssen für Unternehmen rät er ab. Er plädiert dafür, Hilfskredite anzubieten, die dann tatsächlich nur von denen in Anspruch genommen werden, die sie zum Überleben brauchen.