Experte: Erneuerbare Energien sichern Wirtschaftsstandort Bayern

Eine aktive Standortsicherung beinhalte, "dass der Strom bezahlbar und regional auch verfügbar und lieferbar ist", betonte Energieexperte Sterner. "Wir sehen es ja an den großen Firmen wie Tesla oder Northvolt, einem Batteriehersteller, oder eben auch Intel. Die gehen alle in den Norden und Osten des Landes, weil es da viel mehr Wind- und Solarenergie gibt als bei uns und sichern sich dadurch die klimaneutrale Produktion. Sie gehen nicht ins Hightech-Land Bayern und das sollte uns schon sehr zu denken geben."

Sterner ist hauptamtlich Professor für Energiespeicher an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) und einer der Leiter der Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher (FENES).

Bayern habe erneuerbare Energien "nicht gerade forciert"

Bisher sei der Freistaat "nicht gerade hervorgestochen" damit, den Ausbau erneuerbarer Energien forciert zu haben. Alles habe sich bisher aus den Bundesgesetzen ergeben, kritisierte Sterner. Mit Blick auf die Windkraft ergänzte er: "So ist es jetzt auch wieder: Bayern bekommt von oben die Vorgabe, zwei Prozent der Landesfläche zu nutzen."

Der Energieexperte rechnet damit, dass die Preise für fossile Energien in den nächsten Jahren weiter steigen werden. Er rate jedem Verbraucher, sich Gedanken zu machen und wenn man es sich leisten könne, die Gas- und Ölheizung noch in diesem Sommer zu ersetzen. Gute Alternativen seien Wärmepumpen kombiniert mit Photovoltaik-Solarthermie-Anlagen. Eine weitere Möglichkeit stellten Pellet-Heizungen dar. "Das wäre mein Rat der Stunde: das persönliche Gas- und Ölembargo zu vollziehen", regte Sterner an. Bei der Industrie sei die Lage eine andere. "Die braucht definitiv noch länger Gas und kann nicht so schnell wechseln." Aber auch hier sei das Gebot der Stunde: Wechsel des Energieträgers Richtung Strom auf Basis von erneuerbaren Energien oder Alternativen wie Biogas. "Wir haben auch sehr viele Biogasanlagen im Land, die auch Gas liefern können", betonte Sterner.

Abhängigkeit von Russland im Gasbereich

Gerade Bayern habe sich über die letzten Jahrzehnte massiv von Russland abhängig gemacht, warnte Sterner. 90 Prozent des bayerischen Gasbedarfs komme von dort. Ein schneller Ausstieg aus fossilen Energieträgern sei für den Freistaat deshalb zentral. Wind- und Solarenergie seien dabei mit Abstand die kostengünstigsten Energieträger mit dem größten Potenzial und dem geringsten Flächenverbrauch.

Handel als Friedensbasis werde in der Welt weiter existieren und wichtig sein, prognostizierte Sterner. Er sei gar der Überzeugung, dass mit einer Loslösung von Russland als Hauptlieferant der Energie "eine viel globalere Friedenspolitik" möglich werde, "weil einfach überall Wind da ist und die Sonne scheint und man dadurch Energieträger gewinnen kann." Größtenteils würden dann Wasserstoff und Wasserstoffprodukte benötigt, "die wir dann aber aus aller Herren Länder importieren können und nicht nur aus Saudi-Arabien oder Russland und dadurch auch einen großen Beitrag leisten können für regionale Entwicklung. Wir arbeiten da an Projekten im Kongo, in Angola, in Namibia, aber auch in Australien."

Gas-Blockade sei momentan nicht akut

Dass jetzt kein russisches Gas mehr über das ukrainische Luhansk fließe und damit fast ein Drittel der Lieferungen aus der Ukraine wegfallen, sah Sterner vorerst nicht als gravierend an. "Im Vergleich zu gestern kommen jetzt in Deutschland ungefähr acht Prozent weniger Gas aus Russland an, aber europaweit fällt das gerade mal mit zwei Prozent ins Gewicht."