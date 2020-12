Experte erklärt die Vorteile des Corona-Impfstoffs

Die EU-Kommission hat den Impfstoff Vakzin von Biontech und Pfizer zugelassen. In Deutschland soll nun am 27. Dezember mit der Corona-Impfung begonnen werden. Als erstes sollen Menschen ab 80 Jahren sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen an der Reihe sein.

Im Interview in der Frankenschau aktuell hat Professor Christian Bogdan von der Universität Erlangen Fragen zur Impfung beantwortet. Er ist Leiter des Lehrstuhls für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsimmunologie der FAU Erlangen und Mitglied der ständigen Impfkommission STIKO, die auch eine Corona-Impfempfehlung verfasst hat.

Studio Franken: In Deutschland ist das Impfen bald möglich. In anderen Ländern wie in Großbritannien, den USA oder Israel wird schon geimpft. Warum dauert es in Deutschland beziehungsweise der EU so lange?

Prof. Bogdan: So lange hat das ja jetzt gar nicht gedauert. Sie müssen sehen, dass der Antrag auf Zulassung erst am 1. Dezember eingereicht wurde. Innerhalb von drei Wochen hat der Impfstoff eine reguläre Zulassung erhalten, keine Notfallzulassung. Und das ist der entscheidende Unterschied. Hier haben sich drei Wochen lang Wissenschaftler und entsprechende Begutachtungsbehörden intensiv Gedanken gemacht und auch die entsprechenden Zulassungsunterlagen im Detail studiert.

Studio Franken: Sie hatten niemals Zweifel?

Prof. Bogdan: Nein, ich hatte keine Zweifel, weil dieser Impfstoff auf einem sehr interessanten und vor allem auch sehr wirksamen Prinzip beruht. Und für uns jetzt als Immunologen und als Mikrobiologen ist es auch nichts Ungewöhnliches, dass aus einer mRNA ein Protein gemacht werde und selbiges Protein dann eine sehr gute Immunantwort auslösen kann. Das Entscheidende ist, dass bei dieser Technologie ein Weg gewählt wurde, um im Endeffekt wirklich eine ganz gezielte Immunantwort gegen ein Protein auszulösen. Wir haben jetzt keinen ganzen Erreger mehr, den man zum Beispiel erst abtöten muss oder entsprechend in seiner krankmachenden Wirkung abschwächen muss. Das ist ein entscheidender Vorteil.

Studio Franken: Für Sie und für viele andere ist dieser Impfstoff ja auch so eine Rettung vor Corona. Andere sind aber eher ängstlich, haben Angst vor Nebenwirkungen. Können Sie diese Menschen verstehen?

Prof. Bogdan: Da geht es um prinzipielle Aspekte. Es sind primär gesunde Menschen, die geimpft werden und natürlich hat jeder erst einmal den Anspruch, keinerlei Nebenwirkungen zu haben. Man muss aber eines ganz klar sagen: Jede Impfung bringt eine Impfreaktion mit sich und da ist dieser Impfstoff auch nicht anders als alle anderen. Der ist vielleicht bisschen mehr entzündungsauslösend, aber ansonsten erst einmal vergleichbar. Und das gilt es wirklich zu differenzieren, abzugrenzen von wirklichen Nebenwirkungen oder sogar Schäden. Und selbige, das muss man natürlich sagen, kann man jetzt im Detail noch nicht beurteilen, ob es da seltene oder sehr seltene mögliche Nebenwirkungen gibt. Das werden dann die nächsten Monate zeigen. Das ist aber bei jeder Impfung der Fall und wir haben eine Zulassungsstudie und wir haben auch eine große Impfstoffgruppe und dementsprechend ist es mehr als legitim, diese Impfung jetzt auch einzusetzen.

Studio Franken: Jetzt ist das Virus mutiert in England und zum Beispiel auch in Südafrika. Wie gefährlich ist diese neue Variante aus Ihrer Sicht? Es heißt ja, sie sei 70 Prozent infektiöser.

Prof. Bogdan: Da kann man jetzt noch nicht arg viel dazu sagen, weil die Originaldaten sind jetzt nur als Vorab-Papier verfügbar. Insgesamt ist es nicht verwunderlich, dass ein Coronavirus sich auch verändert und dass solche Veränderungen dann auch natürlich gegebenenfalls in einer Region des Virus stattfinden, die für die Infektiosität relevant ist. Genau das scheint der Fall zu sein. Das heißt, es werden von einer infizierten Person jetzt dann – rein statistisch – vielleicht 50, 60, 70 Prozent mehr Personen infiziert. Aber das heißt noch nicht, dass diese Mutante dann wirklich auch mehr krank macht. Das muss man ganz klar differenzieren. Und es werden jetzt die Beobachtungen zeigen, inwieweit sich diese Virus-Mutante sich dann auch in dieser Hinsicht unterscheidet von den bisherigen.

Studio Franken: Lassen Sie sich impfen?

Prof. Bogdan: Ich lasse mich impfen, wenn ich dann in der Priorisierungsliste dran bin. Im Moment gehöre ich noch nicht zu der alten Generation und auch nicht zu den besonders exponierten, weil ich als Mikrobiologe auch nicht direkt auf den Intensivstationen arbeite.