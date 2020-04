Experte der Universität Bayreuth: "Öffnet die Kitas jetzt!"

Die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Kindertagesstätten sollen bald wieder geöffnet werden. Für die Schließung von Kitas bis über die Sommerferien hinaus gebe es derzeit keine medizinisch-wissenschaftliche Begründung, betont der Mediziner Eckhard Nagel von der Universität Bayreuth. "Öffnet die Kitas jetzt!", zitiert die Universität den Experten vom Lehrstuhl für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften in einer Pressemitteilung vom Montag (27.04.20).

Kitas auf Island geöffnet: kein Kind erkrankt

Seinen Appell untermauert Professor Nagel mit einer Studie aus Island. Von 13.000 dort getesteten Personen sei kein einziges Kind mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Dabei gelten für die Bevölkerung in Island seit Mitte März ähnliche Bewegungseinschränkungen wie in Deutschland. Die isländischen Schulen und Kitas seien jedoch weitestgehend geöffnet geblieben. Folglich würden Schulen und Kitas nicht grundlegend zu einer Verbreitung des Virus beitragen.

In den Niederlanden kaum Kinder unter zwölf erkrankt

Seine Forderung, Kitas rasch zu öffnen, belegt Professor Nagel außerdem mit einer Bevölkerungsstudie in den Niederlanden. Dieser zufolge konnten so gut wie keine Kinder unter zwölf Jahren identifiziert werden, die aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus selbst erkrankten oder zu einer Erkrankung in der Familie beigetragen hätten.

Bayern denkt über Lockerungen nach

Bis zur kommenden Woche will Bayern eigene Konzepte zur Lockerung der Corona-Beschränkungen für Kindergärten, Schulen und Pflegeheime vorlegen. Wie CSU-Chef Markus Söder nach einer Sitzung des Parteivorstandes in München am Montag (27.04.) mitteilte, bestehe bei Kitas Handlungsbedarf.

Expertise des Robert-Koch-Instituts abwarten

Das Robert Koch-Institut müsse einschätzen, welche Rolle die Kinder bei der Übertragung des Virus einnehmen. Sollte sich bestätigen, dass Kinder nicht so stark wie angenommen betroffen seien, sei die schnelle Öffnung von Kitas denkbar.