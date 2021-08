Experiment: Wie gut überleben gezüchtete Forellen in der Natur?

In Bayern werden viele Gewässer mit Zuchtfischen besetzt, um die rückläufigen Wildbestände zu unterstützen. Häufig überleben die Tiere aus der Zucht den Wechsel allerdings nicht lange genug, um sich zu vermehren. Darum wagt das Institut für Fischerei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) einen Versuch. Die Experten wollen herausfinden, ob mehr gezüchtete Bachforellen in natürlichen Gewässern überleben, wenn sie zuvor für das Leben in freier Natur trainiert wurden.

Trainierte und untrainierte Bachforellen werden ausgesetzt

2.000 Bachforellen werden jetzt für dieses Experiment im Mädlelech im Landkreis Augsburg ausgesetzt. Der Mädlelech ist ein künstlich angelegter Wasserlauf, der nicht fischereilich genutzt wird. Er führt vom Lechkanal bei Herbertshofen durch die Lechauen und fließt bei Meitingen in den Lech.

Die Tiere sind allesamt 16 Monate alt und zwischen 80 und 100 Gramm schwer. Je nach Aufzuchtform wurden sie einer von acht Gruppen zugeordnet; jede Gruppe ist mit einer Farbmarkierung hinter dem Auge ausgestattet.

Die Fische wurden zuvor in verschiedenen Haltungsumwelten beim Institut für Fischerei in Starnberg aufgezogen, etwa in Kunststoffbecken oder in naturnahen Erdteichen. Ein Teil der Fische wurde in einem Zwischenschritt noch für das anschließende Leben im natürlichen Gewässer trainiert.

Training mit Vogel-Attrappen zum Schutz vor Feinden

Je nach Haltungsumwelt sind die Zuchtfische laut Gregor Schmidt von der LfL nämlich auf den Menschen trainiert. "Der Fisch sieht den Menschen, der ans Becken kommt, und schwimmt sofort zu ihm, in der Erwartung, gefüttert zu werden“, erklärt Schmidt. Im Rahmen des Projekts würden die Fische quasi entwöhnt. Denn: "In der Natur ist der Schatten am Beckenrand nicht der Mensch mit Futter, sondern der Reiher!" Mit dem Einsatz von Vogel-Attrappen wird den Fischen beispielsweise beigebracht, Unterstände zu nutzen und sich zu verstecken.

In einem Jahr will die LfL dann abfischen und anhand der Farbmarkierungen erfassen, wie viele Fische aus den jeweiligen Gruppen noch im Gewässer sind. "Dann ist hoffentlich eine Aussage möglich, welche Fische sich eher durchgesetzt haben: die trainierten oder untrainierten“, sagt LfL-Experte Schmidt. Nach der Erfassung sollen die Fische wieder in den Mädlelech gesetzt werden.

Bestand an Bachforellen in Bayern deutlich zurückgegangen

Die Bachforellen-Bestände sind in Bayern schon seit Jahren gefährdet. Die Art ist auf Fließgewässer angewiesen und leidet im Lech beispielsweise an den zahlreichen Staustufen. Zudem fehlen Laichplätze. Zuletzt hat sich die Lage der Bachforelle in Bayern sogar nochmal verschlechtert: Auf der neuesten Ausgabe der Roten Liste stehen sie auf der Vorwarnliste. Das bedeutet, dass der Bestand deutlich zurückgegangen, die Art aber aktuell noch nicht gefährdet ist.