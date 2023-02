Experiment: Kaufbeuren öffnet Fußgängerzone für Radfahrer

Die Schilder stehen, jetzt müssen nur noch die Radfahrer kommen. Statt wie bisher nur nachts dürfen Fahrradfahrer in Kaufbeuren nun 24 Stunden jeden Tag in der Fußgängerzone fahren, wenn auch nur in Schrittgeschwindigkeit. Im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat das Experiment beschlossen.

Händler befürchten Probleme mit Radfahrern

Durch die Aktion soll die Kaufbeurer Innenstadt weiter belebt werden. Allerdings sind nicht alle begeistert. Einige Händler befürchten Probleme mit rücksichtslosen Fahrradfahrern. Der Beschluss des Stadtrats sieht deshalb auch vor, dass der Versuch jederzeit wieder beendet werden kann.

Kempten und Memmingen erlauben Radverkehr in der Nacht

In anderen Städten des Allgäus dürfte der Versuch ebenfalls beobachtet werden. In Kempten und Memmingen sind die Fußgängerzonen zwar nachts für Radfahrer offen, tagsüber würden sie aber auch weiterhin den Fußgängern vorbehalten sein, heißt es übereinstimmend von den Radverkehrsbeauftragten beider Städte.

Memmingen bietet andere Möglichkeiten für Radfahrer

In Memmingen gebe es in unmittelbarer Nähe andere Möglichkeiten für Radler, um die Stadt in Nord-Süd-Richtung zu durchqueren, meint Radverkehrsbeauftragter Urs Keil. Weil man sich hier gut aus dem Weg gehen könne, komme es auch nicht zu Konflikten oder Beschwerden.

Kempten will Fußgängerzone für zu Fuß Gehende

Stefan Sommerfeld ist Mobilitätsmanager in Kempten und findet, die Fußgängerzone müsse für die zu Fuß Gehenden da sein. "Dies ist auch für die Qualität des Einkaufserlebnisses wichtig", so Sommerfeld. An den Zufahrten der Fußgängerzone gebe es in Kempten deshalb auch viele Möglichkeiten, um sein Rad abzustellen. Manche Straßen, etwa die Gerberstraße am Rand der Innenstadt, seien aber ganztägig für den Radverkehr freigegeben.