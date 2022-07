Experiment in den Bergen: Eine Woche lang Senn auf Zeit

Auf der Alpe beginnt die Arbeit vor dem Frühstück

Schon vor der ersten Tasse Kaffee findet sich Marketingleiterin Katrin Frick morgens zwischen den Kühen wieder. Auf einem alten Schemel sitzend, legt sie den Kühen das Melkzeug an. Bernhard Hartl zeigt ihr die Handgriffe. Der enge Kontakt mit den Tieren ist für Katrin neu und ein wenig Respekt hat sie deshalb auch. "Vor allem wegen der Hörner. Wenn die Kuh mit schnellen Kopfbewegungen die Fliegen und Mücken vertreiben will, dann muss man schon aufpassen", sagt sie.

Zwischendrin schleppt die 41-Jährige die schweren Milcheimer in die Alpe und kippt die Milch in den großen Kupferkessel. Über einem offenen Feuer wird sie erwärmt und zu Käse verarbeitet. Als die ersten Sonnenstrahlen langsam über die Berggipfel kommen, gibt's Frühstück für Katrin und das Älpler-Ehepaar aus Obermaiselstein. Auch für die beiden Älpler ist das Projekt "Senn auf Zeit" ein Experiment, schließlich haben sie eine völlige Fremde in ihre beschauliche Alphütte aufgenommen. "Wir haben ja nur eine kleine Wohngelegenheit und sie muss sich deshalb schon einfügen", sagt Bernhard Hartl.

Täglich Käse schmieren im Keller der Alpe

Viel Zeit zum Frühstücken bleibt nicht: Die nächste Aufgabe wartet schon auf Katrin. Mit Älplerin Annelies geht es in den Keller: Bergkäse, Alpkäse und Romadur müssen geschmiert werden, damit die Laibe richtig reifen können. Käsepflege steht wie melken und Stall ausmisten jeden Tag auf der To-Do-Liste.

Der Tag von Katrin Frick dauert inzwischen fast vier Stunden, dabei ist es noch nicht einmal 9 Uhr. Und die Sennerin auf Zeit wird heute noch jede Menge mehr arbeiten: Käse aus dem Kessel holen, Gäste bewirten, Unkraut jäten, Jungvieh zählen und wieder melken. Alles während die Sonne angenehm warm vom Himmel strahlt und ein leichtes Lüftchen von den Bergen weht.

Esel lassen sich mit Brot locken

An ihrem offiziell letzten Tag sieht es anders aus: Statt sommerlicher Alp-Romantik, regnet es bei elf Grad. Katrin soll die beiden Esel Loni und Maxl deshalb in den trockenen Stall bringen. Ein Unterfangen, bei dem sie all ihre Überredungskünste anwenden muss. Eine Scheibe Brot überzeugt die Tiere schließlich und gemütlich trotten sie hinter Katrin her in den Stall. Nach ein paar Minuten ist es geschafft: Die Esel wälzen sich fröhlich im Einstreu.

Sennerin auf Zeit blickt zufrieden zurück

Katrin zieht ein positives Fazit von ihrer Woche auf der Alpe. Ungeschminkt habe sie das Älpler-Leben kennenlernen können und erleben dürfen, wie Käse produziert und direkt von der Alpe an die Gäste vermarktet wird. Klar, sei es viel Arbeit und abends sei man hundemüde, aber auch zufrieden, weil man ja etwas geschafft habe. "Außerdem hätte ich nie gedacht, dass die Arbeit mit den Tieren so viel Spaß macht", sagt die 41-Jährige. Abends beim Melken zwischen den Tieren zu sitzen, sei schon fast meditativ.

Großes Lob von Älpler-Paar Hartl

Älpler Bernhard Hartl, der seit 38 Jahren seine Sommer in den Bergen verbringt, wächst als Allgäuer beim Loben fast über sich hinaus. "Die hat das ganz hervorragend gemacht", sagt er und fügt an, "es war auch für uns eine super Erfahrung". Beide Seiten sind sich einig: Man werde in Kontakt bleiben. Und weil am Wochenende gleich Unterstützung nötig war auf der Alpe, hat Katrin spontan zwei Tage drangehängt und ihr Zeit auf der Alpe kurzerhand verlängert, um Bernhard und Annelies bei ihrer Arbeit zu helfen.