06.08.2019, 14:13 Uhr

Exotisches Tier sorgt in Abensberg für Aufregung

Ein Grundschüler hat auf einem Spielplatz in Abensberg ein seltsames Tier gefunden und es mit nach Hause genommen. Die Mutter wandte sich hilfesuchend an Beamte der Polizei in Kelheim. Die startete eine großangelegte Recherche.