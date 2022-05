Exotische Spinne zwischen Supermarkt-Bananen

Einen besonderen Fund hat am Freitag der Filialleiter eines Supermarkts in Schönberg im Landkreis Freyung-Grafenau der Polizei in Deggendorf vorbeigebracht.

Spinne in Bananenkiste

In einem Glas mit Luftlöchern befand sich eine exotische Spinne, die am Vortag in einer Bananenkiste gefunden worden war. Nach einer ersten Einschätzung von Fachleuten handele es sich um eine brasilianische Webspinne oder "Bananenspinne", so die Polizei.

Neues Zuhause in Terrarium

Die Spinne wurde inzwischen in den Straubinger Tiergarten gebracht. Dort lebt sie jetzt in einem Terrarium. Ob es sich um ein für den Menschen giftiges oder ungiftiges Exemplar handelt, ist noch unklar. Laut Polizeibericht ist vor Montag nicht mit einer genauen Bestimmung zu rechnen.