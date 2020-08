Exotische Früchte aus Bayern: Zwischen Wagnis und gutem Geschäft

Üppig hängen die Dolden in diesem Sommer an den Ästen, oft 15 dunkle Beeren auf einmal. Bei Obstbauer Willi Nagler in Eschau im Landkreis Miltenberg steht die Aronia-Ernte an. Den Vollernter hat er bereits organisiert. Qualität und Menge seien 2020 voll zufriedenstellend. Der Frühsommer war regenreicher als in den beiden Vorjahren. Dennoch ist das Geschäft mit der Aronia für den Obsthof nicht mehr ganz so lukrativ wie einst, sagt Willi Nagler.

"Superfood" Aroniabeere inzwischen weit verbreitet

Die Aronia ähnelt optisch der schwarzen Johannisbeere. Sie schmeckt herb, leicht süßlich. Seit einigen Jahren gilt sie als Trendbeere oder "Superfood". Willi Nagler und seine Frau Bernadette haben bereits vor 20 Jahren die ersten Sträucher testweise angepflanzt. Da war die Aronia, abseits von Fachkreisen, noch unbekannt gewesen. Inzwischen bauen sie einige Landwirte in Bayern an. Das wirkt sich auf die Marktsituation aus. Der Großteil der Ware des Obsthofes in Eschau wird zu Säften, Gelee oder Likören weiterverarbeitet. "Die Ware, die ich aktuell an die Großkeltereien verkaufe, da wechsle ich eigentlich nur noch Geld", sagt Willi Nagler.

Sinkende Preise bei Aroniabeeren

Hinzu kommt: Landwirte, die exotische Früchte in Bayern anbauen, konkurrieren mit den Preisen auf dem Weltmarkt. Der Vorteil des heimischen Anbaus: Die Lieferwege sind kurz, die Ware muss nicht vor der Reife geerntet werden. Anbieter aus Osteuropa bieten ihre Ernte aber oftmals günstiger an. Manche Großkeltereien greifen deshalb zu Früchten aus dem Ausland, sagt Willi Nagler: "Da wird Ware dann tausende Kilometer durch die Gegend gekarrt." Ein eigener Hofverkauf oder Kooperationen mit Läden in der Region seien deshalb wichtig.

LWG testet exotische Früchte auf bayerischem Boden

Den Preisdruck kennt auch Alexander Zimmermann. Als Versuchsingenieur der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) testet er im unterfränkischen Thüngersheim, welche Fruchtsorten mit den Bedingungen im Freistaat zurechtkommen. In den Pflanzenzeilen stehen neben Aronia-Sträuchern auch Feigen, Indianerbananen oder Mandeln.

Ob sich solche Früchte wirtschaftlich rechnen, das hängt neben der tatsächlichen Vegetation auch vom Zeitpunkt des Markteintritts ab. "Die Pioniere, die damit angefangen haben und eine eigene Vermarktungssituation aufgebaut haben, die fahren sicherlich gut", sagt Zimmermann mit Blick auf die Aroniabeere. Je größer die Konkurrenz, umso schwieriger sei es allerdings mit exotischen Früchten Geld zu verdienen.

Mehr Aufwand bei unbekannten Obstsorten

Zumal manche Sorten in Deutschland vergleichsweise unbekannt sind: wie die Kiwibeere zum Beispiel. Optisch sieht sie ihrem "großen Bruder" zum Verwechseln ähnlich – nur eben ein ganzes Stück kleiner. Im Gegensatz zur herkömmlichen Kiwi kommt die Kiwibeere aber mit den deutschen Winterfrösten zurecht. Und das macht sie für den Obstbau interessant. Allerdings ist der Vermarktungsaufwand groß, sagt Alexander Zimmermann: "Da muss man manchmal seine Händler 'anpushen', dass das abgenommen wird."