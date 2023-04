Exklusiv: BR24 erhält letzten Einblick in AKW Isar II

Atomkraft Risiko sei minimal – es läge jedoch nie bei null

Genau diese Arbeit mit dem Brennstoff löst bei vielen Menschen aber Angst und Sorgen aus. Es waren die großen Reaktorunfälle, die in Deutschland die Debatte über die Zukunft der Kernkraft befeuert haben. Erst 1986 der Unfall im ukrainischen Tschernobyl, dann die Katastrophe von Fukushima in Japan im Jahr 2011, die eine Kehrtwende der damaligen Bundesregierung auslöste – hin zu den Erneuerbaren Energien, weg von der Kernkraft.

"Die Risiken der Atomkraft sind letztlich unbeherrschbar", so unterstrich Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) diese Entscheidung zuletzt. Die Deutsche Gesellschaft für Reaktorsicherheit wiederum relativiert: Das Risiko sei minimal – es läge jedoch nie bei null.

Moment der Abschaltung steht direkt bevor

Nun steht der Moment der Abschaltung direkt bevor. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, finden viele aus der Belegschaft von Isar II. Die Haltung, die bei Kraftwerksmitarbeitern kaum verwunderlich scheint, begründet Sprecher Bernd Gulich so: "Wir sind eines der sichersten Kraftwerke der Welt. Und wir produzieren hier quasi CO2-freien Strom. Wir könnten ein guter Partner der Erneuerbaren Energien sein. Leider hat man sich anders entschieden."

Und damit endet der letzte Einblick in das noch laufende Kernkraftwerk. Runter von der Brücke über dem Abklingbecken, zurück durch die Schleuse, raus aus dem Hochsicherheitstrakt mit abschließenden Kontrollen auf Kontamination. Sie fallen negativ aus.

Ruhestand für AKW ist besiegelt

Die Anlage selbst sei in einem "perfekten Zustand", sagen Mitarbeiter hier immer wieder. Sie sind von der Technik überzeugt. Ein top gepflegtes Auto würde man auch nicht einfach so wegwerfen, heißt es. Zuletzt erklärte auch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler): "Wir schicken hier einen kerngesunden 50-Jährigen in den Ruhestand."

Dieser Ruhestand kommt ohnehin später als lange angenommen. Eigentlich hätte der Atomausstieg schon zum Jahreswechsel erfolgen sollen. Im Herbst hat die Bundesregierung angesichts der Energiekrise beschlossen, die drei noch aktiven Kernkraftwerke Neckarwestheim II in Baden-Württemberg, Emsland in Niedersachsen und Isar II in Bayern in eine kurzzeitige Verlängerung zu schicken. Mitte April wird nun endgültig Schluss sein. "Dabei bleibt es", erklärte Bundesumweltministerin Steffi Lemke im März.

Isar II mehr eingespeist als alle deutschen Windkrafteinlagen

Erst letzte Woche hat Isar II mehr Leistung in das Stromnetz eingespeist als die gesamten 30.000 deutschen Windkraftanlagen zusammen. Dennoch widersprach Lemke Befürchtungen, dass die Energieversorgung durch den Atomausstieg nicht mehr gesichert sei. "Wir haben im internationalen Vergleich eine sehr hohe Versorgungssicherheit", so die Umweltministerin. Diese sei "deutlich besser" als die der deutschen Nachbarländer "mit dem höchsten Atom-Anteil", betonte sie. "Auf Dauer sind daher Wettbewerb und mehr Erneuerbare Energien das beste Mittel für stabile Preise", sagte Lemke.

Roter Knopf wird am 15. April gedrückt

Am 15. April, kurz vor Mitternacht, endet mit der Netztrennung die Stromproduktion von Isar II. Minuten später wird dann auf der Leitwarte der rote Knopf gedrückt. Damit wird der Reaktor heruntergefahren – und der Atomausstieg in Bayern und parallel in ganz Deutschland besiegelt.