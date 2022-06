Exhibitionist am Kinderspielplatz? Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen wegen eines möglichen Exhibitionisten-Vorfalls. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll ein Mann am Samstagabend (18.6.) auf einem Balkon sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben - gegenüber von einem Kinderspielplatz.

Ein Paar soll den Mann bei den Handlungen gesehen haben

Ein Paar soll den Mann bei den Handlungen gesehen und das einer Streife mitgeteilt haben, sagte ein Sprecher. Die Wohnung befindet sich direkt an einem Kinderspielplatz, zwischen der Christliebstraße und der Greflingerstraße im Regensburger Osten. Laut dem Paar hätten sich weitere Kinder und Jugendliche im Spielplatzbereich aufgehalten.

Zeugen werden gesucht

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr am besagten Spielplatz waren oder andere Hinweise geben können. Informationen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.