Ex-YouTuber "Drachenlord" am Würzburger Hauptbahnhof attackiert

Das Video ist verwackelt, der Ton nur teilweise verständlich: Rainer Winkler alias "Drachenlord" steht am Bahnsteig im Würzburger Hauptbahnhof und wartet auf seinen Zug. Er wird von hinten gefilmt und angesprochen. Aus dem Off ist zu hören: "Hey, ich bin Fan seit Tag Eins!"

Daraufhin sieht man, wie Winkler auf den Filmenden zugeht. Er schreit seine "Fans" an, sie sollen verschwinden, Wortfetzen und Gelächter sind zu hören. Anschließend kommt es zu einer Rangelei mit mehreren jungen Männern an der Bahnsteigkante. Danach verschwinden die Männer wieder.

Unbekannte beschimpfen YouTuber am Bahnsteig

Der Vorfall geschah gestern Abend gegen 20.00 Uhr am Würzburger Hauptbahnhof. Eine Gruppe Unbekannter beschimpft und attackiert den 33-jährigen Ex-YouTuber. Die Bundespolizei Würzburg wurde zu dem Vorfall hinzugerufen und bestätigt gegenüber BR24, dass es sich bei dem Mann um den sogenannten "Drachenlord" handelt. Es kursieren bereits mehrere Videos des Vorfalls in den sozialen Medien.

Zeugen alarmieren Polizeistreife

Wie die Würzburger Bundespolizei berichtet, erhielt eine Polizeistreife am Hauptbahnhof den Hinweis, dass es am Bahnsteig 8/9 zu einer lauten Auseinandersetzung käme. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 33-jährigen Deutschen mit einer Rötung im Gesicht. Der Mann gab an, zunächst von einer Personengruppe belästigt worden zu sein, da er sich als YouTuber viele Feinde gemacht habe. Eine der Personen soll ihm dann ins Gesicht geschlagen haben.

Bundespolizei sucht nach Zeugen

Der Tatverdächtige und die beteiligten Personen konnten jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und ermittelt wegen Körperverletzung. Der "Drachenlord" wollte keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und verließ den Würzburger Hauptbahnhof mit einem Zug in Richtung Nürnberg.

Der Mann mit den "Hatern"

Erst vor Kurzem hatte der als "Drachenlord" bekannte Rainer Winkler seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Er wolle endlich wieder ein normales Leben führen und sich frei bewegen können. Seit einem Jahrzehnt wird der ehemalige YouTuber von Hatern belästigt, bis zu seinem Wegzug wurde der kleine Ort Altschauerberg (Lkr. Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) oft regelrecht belagert, Winkler beschimpft und angegriffen. Einige Hater wurden für die Straftaten vor Gericht verurteilt. Die Geschichte des "Drachengames" scheint also längst nicht vorbei zu sein.