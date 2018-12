Ex-TV-Richter Alexander Hold: Beliebtes Fotomotiv im Landtag

Im Oktober wurde der ehemalige TV-Richter Alexander Hold für die Freien Wähler in den Bayerischen Landtag gewählt, mittlerweile ist er Vize-Präsident des Parlaments. "Ich sitze vorn, leite eine Sitzung und sorge für Ruhe und Ordnung", verriet der 56-Jährige der "Main Post". Seine neue Tätigkeit unterscheide sich also gar nicht so sehr von der bisherigen als Richter, beziehungsweise Fernsehrichter.

Kollegen beurteilen ihn nach Qualifikation

Die Kollegen würden ihn nach seiner beruflichen Qualifikation und kommunalpolitischen Erfahrung beurteilen – und nicht nach der Anzahl seiner TV-Auftritte. Dennoch scheint es im Bayerischen Landtag unter den Abgeordneten einige passionierte Zuschauer von Holds Gerichtsshow zu geben, die bis 2013 lief. Zumindest komme es immer wieder vor, dass er von Landtagskollegen gebeten werde, ein Foto mit ihnen zu machen.

Alexander Hold über AfD: "Bei Rassismus werde ich einschreiten"

Als Vize-Präsident hat Alexander Hold auch mit der AfD zu tun, der bei der letzten Wahl der Einzug in den Bayerischen Landtag gelang. Er betont, dass jeder Abgeordnete das Recht habe, ernst genommen zu werde. Allerdings werde er einschreiten, wenn AfD-Abgeordnete aus der Rolle fallen und sich beispielsweise völkisch oder rassistisch äußern.