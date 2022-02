Ex-Skirennläuferin Bergmann wird Bürgermeisterin in Blaibach

Monika Bergmann holte für die Freie Wählergemeinschaft Blaibach 53,46 Prozent und wurde damit im ersten Wahlgang zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Die beiden anderen Kandidaten Volker Fischer (CSU-Freie Bürger) holten 36,89 Prozent beziehungsweise Waltraud Oberberger für die SPD 9,65 Prozent.

In einer ersten Reaktion sagte Monika Bergmann dem BR, sie sei "überwältigt". Sie danke der Bevölkerung für das "wahnsinnige Vertrauen, das sie mir schenkt" und sie werde das in Form ihrer Arbeit zurückgeben. Monika Bergmann, die selbst zwei Kinder hat, will den Ort für junge Familien attraktiver machen, aber auch den Tourismus stärker fördern. Für den Tourismus will sie den "Rückenwind" nutzen, den das Konzerthaus bringe. Mit diesem Haus habe die Gemeinde ein absolutes "Alleinstellungsmerkmal", das man noch viel stärker für die Vermarktung nutzen müsse als bisher.

Monika Bergmann war bis 2009 Profisportlerin. 2005 hatte sie mit der deutschen Mannschaft die Goldmedaille im Teamwettbewerb bei der Skiweltmeisterschaft in Bormio geholt. Dann beendete sie ihre Karriere, schloss ein Studium in "Internationalem Management" ab und arbeitete im Marketing. Den Beruf will sie jetzt für das ehrenamtliche Bürgermeisteramt aufgeben. Bergmann, die aus der Gemeinde Lam stammt, wohnt seit 19 Jahren mit ihrem Mann in Blaibach.

Die Bürgermeisterwahl war nötig geworden, weil der amtierende Blaibacher Rathauschef im Herbst überraschend verstorben war. Die jetzige Amtsperiode der neu gewählten Bürgermeisterin wird nur bis 2026 gehen.