Bundesanwaltschaft kritisiert erstes Urteil gegen Ex-OB Wolbergs

Die Bundesanwaltschaft hat in der Revisionsverhandlung am Bundesgerichtshof die Aufhebung der beiden Urteile gegen den früheren Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs in mehreren Punkten moniert und ein härteres Urteil gefordert. Sie kritisierte insbesondere das erste Urteil vom Sommer 2019. Es Urteil enthalte "bedeutsame Mängel", die Begründung zudem "auffallend viele entlastende Formulierungen".

Kritik am Regensburger Landgericht

Die Vertreterin der Anklage stört sich vor allem an zwei Punkten. Zum einen kritisiert sie, dass Wolbergs nur für die Annahme von Spenden nach seinem Amtsantritt als Oberbürgermeister verurteilt wurde, nicht aber für Spenden an seinen SPD-Ortsverein im Wahlkampf, als Wolbergs bereits dritter Bürgermeister war. Das Landgericht Regensburg hatte 2019 argumentiert, dass Wolbergs als dritter Bürgermeister nicht für Baufragen zuständig gewesen sei, sondern nur für Soziales. Das sei nicht richtig, weil der dritte Bürgermeister auch als Vertreter des Oberbürgermeisters agiere. Wolbergs sei deshalb auch für Zuwendungen vor der Wahl zu bestrafen.

"Rechtsempfinden empfindlich gestört"

Außerdem kritisierte die Bundesanwaltschaft, dass Wolbergs im ersten Urteil gegen ihn 2019 zwar wegen Vorteilsannahme verurteilt wurde, aber straffrei blieb. Die Anwendung eines selten genutzten Paragrafen, wonach Wolbergs durch die Folgen des Verfahrens, insbesondere die Untersuchungshaft und die finanziellen Folgen des Prozesses, bereits genug gestraft sei, sei falsch. Diese Entscheidung störe das "Rechtsempfinden empfindlich".

Belastungen für Wolbergs durch den Fall würden nicht verkannt, aber diese seien nicht so schwerwiegend, wie es das Landgericht zu vermitteln versuche, so die Bundesanwältin. Als Oberbürgermeister in einem herausgehobenen Amt müsse er beispielsweise mit einer medialen Berichterstattung rechnen, wenn es um ein Vergehen im Zusammenhang mit dem Amt gehe.

Ausgang offen

Auch bei den Mitangeklagten fordert die Bundesanwaltschaft teilweise die Aufhebung der Urteile und eine schärfere Verurteilung. Wann eine Entscheidung zu erwarten ist, steht derzeit noch nicht fest.