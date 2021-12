Ex-Mitglied von "Go&Change" wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

Ein ehemaliges Mitglied der Gemeinschaft "Go&Change" ist wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Besitz kinderpornographischen Materials angeklagt. Der Mann hatte zur Zeit der Vorfälle im ehemaligen Kloster in Lülsfeld im Landkreis Schweinfurt gelebt. Auf der Suche nach einem alternativen Lebensmodell leben dort derzeit etwas über 20 Menschen zusammen.

Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Axel Weihprecht dem BR mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft Schweinfurt noch im November Anklage erhoben. Nach Angaben Weihprechts sind die Ermittlungen nun abgeschlossen.

Ermittlungen deuten auf Einzeltäter hin

Weihprecht zufolge kam es im Herbst 2018 in der Gemeinschaft "Go&Change" zu einem Vorfall von sexuellem Missbrauch innerhalb der Gemeinschaft "Go&Change" in Lülsfeld. Laut dem Oberstaatsanwalt handelte es sich dabei aber um das Fehlverhalten eines Individuums und nicht das einer Gruppe.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass andere Gruppenmitglieder nicht beteiligt waren. Weihprecht bestätigte gegenüber dem BR, dass sich der Beschuldigte im Frühjahr 2020 selbst angezeigt hatte. Er lebe nicht mehr in dem ehemaligen Kloster und sei nicht vorbestraft.

Razzia im Februar: Drogen sichergestellt

Im Februar 2021 hatte die Polizei mit einem Großaufgebot das ehemalige Kloster in Lülsfeld durchsucht. Die Beamten der Kriminalpolizei Schweinfurt fanden 50 Gramm Marihuana und weitere Utensilien zum Konsum von Drogen. Die sichergestellten Rauschmittel konnten jedoch keiner konkreten Person zugeordnet werden.

Medienberichte über psychischen Druck und sexueller Gewalt

Die Gemeinschaft "Go&Change" hatte das ehemalige Koster "Maria Schnee" in Lülsfeld bei Gerolzhofen im Jahr 2017 von der Kongregation der "Schwestern des Erlösers" gekauft. Es wurde immer wieder berichtet, dass die Mitglieder von "Go&Change" psychischem Druck und sexueller Gewalt ausgesetzt sein könnten. In Medienberichten - bei der Mainpost und in der Süddeutschen Zeitung - war die Rede von Psychoterror, Gehirnwäsche, Schlafentzug, Drogen und Gewalt als Therapie. Die Gemeinschaft "Go&Change" bestreitet das.

Laut eigenen Angaben sei das Anliegen der Gemeinschaft, eine Kultur zu schaffen, die auf "Liebe" ausgerichtet sei. Das beinhalte Arbeit an "unseren Gedanken, Gefühlen und Handlungen, unserer Kultur und unseren individuellen und kollektiven Schatten".