Ex-Mitarbeiter des Nürnberger Bauamts schwer belastet

Die Besuche des Behördenmitarbeiters bei der Baufirma dauerten meist nicht lange und gesprochen wurde auch nicht viel, so zumindest schilderten es die beiden damaligen Geschäftsführer zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Alle paar Monate habe der für den Tiefbau zuständige Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamts Nürnberg bei der Baufirma vorbeigeschaut und immer habe er Geld gewollt. Mal seien es 5.000 Euro gewesen, mal 10.000 Euro, die schnell aus dem Tresor genommen und in Umschläge gesteckt worden seien. Verbucht worden war das Bargeld als Privatentnahme der Gesellschafter. Der Mann von der Behörde sei gewissermaßen "der verlängerte Arm ins Bauamt" gewesen, habe es bei der Firma geheißen.

Seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft

Dass die mutmaßliche Korruption überhaupt beim Bauamt aufgeflogen ist, liegt an der angeschlagenen Gesundheit des Hauptangeklagten. Nur weil der über viele Wochen hinweg ausgefallen war, schaute sich ein Kollege in der Behörde die Unterlagen an und stieß auf Ungereimtheiten. Im März 2022 wurde der 63-Jährige festgenommen, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Einige seiner sieben Mitangeklagten haben bereits vor Prozessbeginn umfangreiche Geständnisse abgelegt und sind so um einen Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt herumgekommen.

Angeklagter ist herzkrank

Zum Beginn der Hauptverhandlung legt der Verteidiger des früheren Behördenmitarbeiters eine ärztliche Bescheinigung vor, wonach sein herzkranker Mandant "geschont" werden müsse. "Das kann ich nicht versprechen", kommentiert der Vorsitzende Richter mit einem Augenzwinkern. Schließlich sind die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft massiv.