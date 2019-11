Ex-Minister Eberhard Sinner feiert 75. Geburtstag

Eberhard Sinner wird 75. Der gebürtige Würzburger ist seit knapp 50 Jahren Mitglied der CSU. Der studierte Forstwissenschaftler wird sich im kommenden Jahr nach 42 Jahren aus der Kreispolitik zurückziehen. In seiner Heimatstadt Lohr am Main (Lkr. Main-Spessart) war er einst drei Perioden Stadtrat. Seinen Geburtstag heute feiert er im kleinen Kreis mit der Familie.

Langjährige Karriere im Bayerischen Landtag

Zwischen 1986 und 2013 war Sinner als Politiker im Bayerischen Landtag aktiv. Er war in dieser Zeit Staatsminister für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz, Staatsminister für Europa und regionale Beziehungen und Staatsminister und Leiter der bayerischen Staatskanzlei.

Weiteres Engagement in verschiedenen Bereichen

Eberhard Sinner ist noch heute Kreisvorsitzender des Roten Kreuzes in Main-Spessart, stellt aber auch hier die Weichen zur Übergabe. Außerdem war der mehrfache Ex-Minister Mitglied im Rundfunkrat und hier auch Vorsitzender des Grundsatzausschusses. Sinner ist vielfach geehrt: Er ist Träger des bayerischen Verdienstordens, der Verfassungsmedaille in Gold und des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Außerdem wurde er in diesem Jahr zum Ehrensenator der Universität Würzburg ernannt.