Ex-Mann der Tochter erstochen - Angeklagte sagt vor Gericht aus

Wegen Mordes an ihrem ehemaligen Schwiegersohn muss sich seit Montag eine 54-Jährige aus Ebermannstadt vor dem Landgericht Bamberg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, den 32-jährigen Mann mit einem Jagdmesser niedergestochen zu haben. Der Ex-Schwiegersohn war im vergangenen Juli zum Haus der Angeklagten nach Ebermannstadt im Landkreis Forchheim gekommen, weil er seine geschiedene Frau besuchen wollte, um das gemeinsame Kind abzuholen. Die 54-jährige Angeklagte hatte mit ihrer 34-jährigen Tochter und ihrem Enkelkind zusammengelebt.

Angeklagte bittet unter Tränen um Verzeihung

Zum Prozessauftakt hat sich die Angeklagte vor Gericht entschuldigt und bat unter Tränen um Verzeihung. Durch ihren Anwalt ließ sie eine Erklärung verlesen, in der sie ihr Verhältnis zu ihrem Ex-Schwiegersohn ausführlich beschrieb. Sie wisse, dass sie unglaubliches Leid verursacht habe und dass sie Strafe verdient habe. Es hätten sich bei ihr Emotionen angestaut, die aus ihr herausbrachen, heißt es in der Erklärung. Die Angeklagte könne sich an die Tat aber nicht mehr genau erinnern. Es würden 45 Minuten ihres Lebens fehlen, so die 54-Jährige vor Gericht.

Ebermannstadt: Erst Elektroschocker, dann Messer

Aus der Erklärung verlas der Anwalt weiter, dass die Angeklagte im vergangenen Juli im Keller war und das Lachen des ehemaligen Schwiegersohnes gehört habe. Dann sei sie ausgerastet. Sie habe einen Elektroschocker und ein Messer aus dem Keller geholt. Als ihr Ex-Schwiegersohn sie sah, soll er gesagt haben: "Geh mir aus dem Weg, du Kranke". Darauf habe sie ihrem Ex-Schwiegersohn den Elektroschocker an den Hals gehalten. Dieser funktionierte aber nicht. Danach habe sie ihm das Messer in den Bauch gestochen. Mehr wisse sie nicht mehr.

Gericht: Ungewöhnliche Erinnerungslücken

Diese Behauptungen aus der Erklärung der Angeklagten müssten nun erstmal geprüft werden, so der Richter während der Verhandlung am Montag. Dazu müssten noch weitere vier Zeugen verhört werden. Es sei laut Gericht ungewöhnlich, dass die Angeklagte sich an alles zuvor sehr genau erinnere, aber an die Tat nicht mehr.

Tochter der Angeklagten spricht von Drogenkonsum

Vor Gericht hatte auch die 34-jährige Tochter der Angeklagten ausgesagt. Ihre Mutter habe täglich Cannabis geraucht und auch manchmal Crystal Meth und Speed genommen. Vor der Tat wirkte ihre Mutter jedoch nicht auf sie, als hätte sie Drogen genommen. Teilweise habe sie auch unter Verfolgungswahn gelitten, so die Tochter der Angeklagten.

Ex-Mann will gemeinsame Tochter abholen

Sie selbst habe im vergangenen Juli Angst gehabt, weil ihre Tochter zum ersten Mal mit ihrem Ex-Mann Zeit alleine verbringen sollte. Sie sagte unter Tränen aus, dass sie glaube, ihre Mutter mit ihren Problemen überfordert zu haben. Ihre Mutter sei manchmal bei Streit laut geworden, aber sie habe noch nie Gewalt angewendet. Sie könne nicht verstehen, dass ihre Mutter so eine Tat begangen habe.

Frau sticht auf offener Straße auf Opfer ein

Laut Staatsanwaltschaft hatte die 54-jährige Angeklagte dem ehemaligen Schwiegersohn in ihrem Haus aufgelauert und sei "unvermittelt und für diesen völlig überraschend" auf ihn losgegangen, als dieser das gemeinsame Kind erstmals alleine abholen wollte. Wie es weiter heißt, habe sich der Mann nach der ersten Stichverletzung am Oberkörper noch auf die Straße flüchten können, sei dort aber von der mutmaßlichen Täterin eingeholt und erneut massiv mit dem Messer attackiert worden.

32-Jähriger stirbt an Ort und Stelle

Passanten konnten die Frau schließlich überwältigen. Trotz Reanimationsversuchen eines Notarztteams ist der 32-Jährige noch am Tatort gestorben. Insgesamt zehn Stichverletzungen soll die Frau ihrem Opfer zugefügt haben. Der 54-Jährigen droht eine lebenslange Haftstrafe. Das Urteil wird für Anfang April erwartet.