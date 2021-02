Barbara Stamm erneut an Krebs erkrankt

Es war das Jahr 2008: Da wollte die CSU-Politikerin Barbara Stamm gerade Landtagspräsidentin werden. Doch sie bekam die Diagnose Brustkrebs. Geschafft hat sie beides: Ihre politische Karriere auf die Reihe bekommen und eine Krebs-Erkrankung überstanden.

Wenn sie neben der medizinischen Versorgung ihr soziales Umfeld nicht gehabt hätte, hätte sie das nicht so überstanden, sagte Stamm: "Das war meine Kraftquelle."

Krebs ist zurück bei Barbara Stamm

Doch über zehn Jahre später ist der Krebs zurück. Die Diagnose erreichte Stamm bereits Ende 2018, nach dem Ende ihrer politischen Karriere. Sie geht positiv mit der Krankheit um: "Ich tue etwas dagegen und habe gelernt, dass eine Krebsdiagnose kein Todesurteil ist", so die 76-Jährige. Auf ihren Ruhestand habe sie sich gefreut: "Ich wollte zum Beispiel das nachzuholen, für das ich bisher keine Zeit dazu hatte. Aber man kann die Dinge annehmen, so wie sie auf einen zukommen", sagte sie in der Sendung "Mittags in Mainfranken" auf Bayern 1. Bis jetzt hat sie in der Öffentlichkeit nicht über die erneute Erkrankung gesprochen.

Rückzug aus der Öffentlichkeit kein Thema für Stamm

Ein Rückzug aus dem Alltag und ihren Aufgaben nach der neuerlichen Diagnose kam für die Mutter von drei Kindern nicht in Frage. "Ich glaube nicht, dass man eine solche Erkrankung damit überstehen kann, auch wenn es bei Einzelnen funktionieren mag." Stamm ist nach wie vor in gesellschaftlichen Aufgaben engagiert, unter anderem als Vorsitzende der Lebenshilfe in Bayern.

Immuntherapie soll helfen

Um den Krebs in den Griff zu bekommen, erhält Stamm jetzt eine Immuntherapie. Dazu muss die die 76-Jährige regelmäßig ins Krankenhaus. Sie wisse, dass sich gerade in Corona-Zeiten Menschen "sehr schwer tun, in die Klinik zu gehen". Doch die Würzburgerin appelliert: "Es ist ganz, ganz wichtig, dass ein Krebspatient auch regelmäßig zu den Untersuchungen geht und Therapien erhält."

Stamm geht zum zweiten Mal an die Öffentlichkeit

2008 hatte Barbara Stamm ihren Brustkrebs öffentlich gemacht. In Folge hat die Politikerin mitgeholfen, ein Selbsthilfe-Netzwerk zu organisieren. Sie sei sehr froh darüber, dass die Würzburger Universitätsklinik zum Selbsthilfe-Krankenhaus zertifiziert wurde, betont Stamm im Interview mit "Mittags in Mainfranken". Mittlerweile wüssten Mediziner, Therapeuten und sogar die Krankenkassen, dass die Selbsthilfe etwas Großartiges sei.

"Man ist gut aufgehoben. Man ist gut eingebunden und erfährt etwas über die Krankheit. Man denkt nicht nur an sich und betätigt sich auch ehrenamtlich. Selbsthilfe ist ein Geschenk des Himmels", sagte die Würzburgerin. Dazu kämen die medizinischen und therapeutischen Entwicklungen der Krebsforschung: "Da sind wir ja ein gutes Stück vorangekommen. Das macht ja auch Mut und Zuversicht", berichtet sie.

76-Jährige genießt den familiären Rückhalt

Im Bayern1-Interview erklärte Stamm darüber hinaus, sie würde ihren politischen Ruhestand genießen und nehme sich Zeit für die Familie: "Ich glaube, meinem Mann tut es auch ganz gut, wenn ich jetzt mehr zu Hause bin. Und schön ist, dass man jetzt auch die Zeit für die Nähe in der Familie hat. Das ist für mich auch ein großes Geschenk."

Barbara Stamm war lange Abgeordnete im Landtag

Barbara Stamm ist verheiratet und hat drei Kinder. Die gelernte Erzieherin gilt als eine der beliebtesten Politikerinnen in der CSU. Von 1976 bis 2018 war sie Mitglied des Bayerischen Landtags – und ab 2008 auch dessen Präsidentin.