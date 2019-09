Ex-Landtagsabgeordneter Felbinger wechselt die Fronten

Die "Freie Wählergemeinschaft" gilt als Sammelbecken für Kandidaten, die sich keiner Partei zugehörig fühlen. Mit Felbingers Übertritt stellt die Gruppierung mit nun fünf Stadträten die größte der insgesamt sechs Fraktionen im Gemündener Stadtrat.

Thumes: "Irgendwann muss Schluss sein"

Günther Felbinger war in die Schlagzeilen geraten, als er im März 2018 wegen Missbrauchs seiner Abgeordneten-Pauschale zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Dazu sagte der Fraktionsvorsitzende der "Freien Wählergemeinschaft" Gerhard Thumes dem BR: "Günther Felbinger wird jetzt noch in zwei oder drei Ausschüssen sitzen und tritt bei den Kommunalwahlen für den Stadtrat, nicht aber für den Kreistag an. Er hat eine Strafte gekriegt und irgendwann muss Schluss sein." Thumes zeigte sich von Qualitäten des 57-jährigen ehemaligen Landtagsabgeordneten überzeugt. Felbinger habe als Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins viel für seine Heimatstadt Gemünden getan.