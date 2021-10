Ex-Krematoriums-Leiter bekommt Bewährungsstrafe

Der ehemalige Geschäftsführer des Krematoriums Hemau ist heute vom Landgericht Regensburg unter anderem wegen Insolvenzverschleppung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Urteil basierte auf einer Absprache zwischen Anklage und Verteidigung.

Für Geständnis: Anklage lässt Teile der Vorwürfe fallen

Weil der ehemalige Geschäftsführer ein umfassendes Geständnis ablegte, ließ die Staatsanwaltschaft einen Teil ihrer Vorwürfe fallen. Während die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer sagte, der Angeklagte habe die "ganze Klaviatur des Wirtschaftsstrafrecht" bespielt, hielt die Verteidigung dagegen. Es sei in den meisten Fällen einer Insolvenzverschleppung so, dass sich Untreue anschließen würde. Am Ende verurteilte das Schöffengericht ihn wegen Insolvenzverschleppung, Untreue und Betruges.

Hohe Summen für private Zwecke abgezweigt

Obwohl sein Unternehmen Bankschulden in Höhe von rund zwei Millionen Euro nicht zurückzahlen konnte und er das laut Gericht wusste, hatte der Mann kein Insolvenzverfahren beantragt. Im Gegenteil: Er zweigte hohe Summen aus dem Unternehmenskapital für private Zwecke ab, so das Gericht. Außerdem hatte der jetzt Verurteilte zugegeben, einen privaten Kreditgeber geprellt zu haben. Dieser hätte den Kredit nicht gewährt, wenn er von der Pleite des Krematoriums gewusst hätte. Statt den Kredit über 650.000 Euro – wie abgemacht – in das Krematorium zu investieren, nutzte der jetzt Verurteilte das Geld ebenfalls für private Zwecke, so das Gericht.

Hochmodernes Krematorium bereits verkauft

Der 53-Jährige hatte 2016 ein besonders modernes Krematorium eröffnet, das als eines der fortschrittlichsten seiner Art in Europa galt. In einem sogenannten Kolumbarium, einem gläsernen Schrein, konnten Urnen mit der Asche Verstorbener auf Zeit bestattet werden. Diesen Bereich konnten Angehörige Verstorbener per Kamera über das Internet betrachten. Mit farbiger LED-Beleuchtung sowie modernem Soundsystem wurde zudem die Einäscherung begleitet. Trauerfeiern wurden im Internet übertragen. Mittlerweile wird das Krematorium in Hemau von einem anderen Betreiber weitergeführt.