Ex-Kirchenmitarbeiter wegen Vergewaltigung vor Gericht

Ein aus der Oberpfalz stammender, ehemaliger katholischer Gemeindereferent im Erzbistum München-Freising muss sich ab Mittwochvormittag (19.04.23) wegen sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Traunstein verantworten. Die Staatsanwaltschaft Rosenheim wirft dem 37-Jährigen vor, als Gemeindereferent wiederholt eine Schutzbefohlene missbraucht zu haben.

Jugendseelsorger soll 16-Jährige missbraucht haben

Im Jahr 2016 war der Mann als Gemeindereferent in Rosenheim tätig und dort in mehreren Pfarreien für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Dort lernte er auch sein minderjähriges Opfer kennen, das seit seinem 12. Lebensjahr an Depressionen litt. Offenbar im Einvernehmen mit seinen Eltern soll sich das Mädchen regelmäßig mit dem Jugendseelsorger getroffen haben, der seine Hilfe angeboten hatte.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein wirft dem Mann vor, er habe die Abhängigkeit seiner Schutzbefohlenen ihm gegenüber bewusst ausgenutzt. Demnach hatte der Jugendseelsorger mehrfach Sex mit der Minderjährigen bis sich das Mädchen den Eltern anvertraute. Diese untersagten den weiteren Kontakt. Laut Anklageschrift war das Opfer aufgrund seines psychischen Zustands in seinen Willensäußerungen erheblich eingeschränkt. Der Angeschuldigte habe diese Situation mehrfach ausgenutzt. 2018 soll der Angeschuldigte den Kontakt mit der nun volljährigen Geschädigten wieder aufgenommen haben. In zwei Hotels in München soll es dann zu zwei Vergewaltigungen gekommen sein.

Bistum Eichstätt stellt Angeklagten frei

Zwischenzeitlich zog der Angeschuldigte zurück in seine Oberpfälzer Heimat und wurde für das Bistum Eichstätt im Landkreis Neumarkt tätig. Das hat das Bistum Eichstätt auf BR-Anfrage bestätigt. Laut Bistum gab es im August 2020 erste Gespräche zwischen der Erzdiözese München-Freising und dem damaligen Generalvikar Michael Huber vom Bistum Eichstätt über den Fall und mögliche Vorwürfe.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, stellte das Bistum Eichstätt den Angeklagten erst im Februar 2021 mit sofortiger Wirkung frei und beendete das Arbeitsverhältnis. Wie das Bistum weiter mitteilt, soll es im Zuständigkeitsbereich des Angeklagten im nördlichen Landkreis Neumarkt keine weiteren Betroffenen geben.

Mehrere Fälle im Kreis Neumarkt gemeldet

Dies ist bereits der dritte Fall innerhalb kürzester Zeit im Kreis Neumarkt: Erst Ende März hatte das Bistum Informationen zu Ermittlungen gegen zwei Kirchenleute im Kreis Neumarkt bekanntgegeben. In einem Fall geht es um einen Priester aus dem Landkreis: Gegen den Mann sprach das Bistum ein Aufenthaltsverbot aus. Hier besteht der Verdacht zu sexuellem Missbrauch von Kindern, ohne Körperkontakt mit dem Kind. Der Priester wurde vom Dienst freigestellt.

Nun wurde auch bekannt, dass der Mann, der zuvor im Landkreis Eichstätt tätig war, schon dort auffällig geworden war. Dort wurde ihm grenzüberschreitendes Verhalten gegenüber einer Minderjährigen vorgeworfen. Eine Bistumssprecherin teilt auf BR-Anfrage mit, dass der Priester nach den ersten Vorfällen im Landkreis Eichstätt "vorübergehend aus dem seelsorglichen und schulischen Dienst herausgenommen" worden sei.

Außerdem wurde zusätzlich gegen einen Ordensangehörigen aus dem Kreis Neumarkt ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen. Dem Mann wurde laut Bistum "übergriffiges Verhalten" vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen in dem Fall aber bereits wieder ein, weil es keinen ausreichenden Tatverdacht gegeben habe. Einen Zusammenhang zwischen den Fällen aus dem Kreis Neumarkt soll es nicht geben.