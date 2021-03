Sauter weist Vorwürfe zurück - räumt aber Provision ein

Der CSU-Landtagsabgeordnete und frühere bayerische Justizminister Alfred Sauter wehrt sich gegen die Vorwürfe, die in der Masken-Affäre gegen ihn erhoben werden. Er habe bei den Verhandlungen mit dem bayerischen Gesundheitsministerium "für alle erkennbar als Rechtsanwalt gehandelt", betonte er am Donnerstagabend in einer Mitteilung. "Die mir unterstellte 'Bestechung' für meine Abgeordnetentätigkeit ist ebenso wie die angebliche Verkürzung von diesbezüglichen Steuern abenteuerlich und konstruiert. Sie basiert auf Unterstellungen, die nicht zutreffen."

Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Sauter

Allerdings räumte Sauter ein, dass "zusätzlich zum Anwaltshonorar" ein Geldbetrag geleistet worden sei. Dabei sei aber von Anfang an beschlossen gewesen, "den nach Abzug aller Steuern verbleibenden Nettoertrag gemeinnützigen Zwecken zuzuführen, was durch Familienangehörige und mich auch sichergestellt wurde". Er nannte dabei weder eine Summe, noch legte er einen Nachweis für diese Spende vor. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen Sauter wegen des "Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern".