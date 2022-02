Ex-Handballspieler Kurt Klühspies feiert 70. Geburtstag

Kurz nach dem ernüchternden Ende für die deutschen Handballer bei der EM 2022 feiert am Freitag eine Handball-Legende 70. Geburtstag: der gebürtige Würzburger Kurt Klühspies. Mit dem TV Großwallstadt und der deutschen Handball-Nationalmannschaft hat er vor allem in den 70er und 80er Jahren riesige Erfolge gefeiert.

Zu seiner Zeit ein Handball-Superstar

Kurt Klühspies ist zu seiner Zeit ein Handball-Superstar gewesen: Sechsmal Deutscher Meister, zweimal Europapokalsieger, Supercup-Gewinner, Weltauswahlspieler und sein wohl größter Erfolg: Handball-Weltmeister 1978. Das WM-Finale in Kopenhagen am 5. Februar ging in die deutsche Sportgeschichte ein: Die deutsche Handballnationalmannschaft gewann überraschend mit 20 zu 19 gegen den Favoriten UdSSR.

Kurt Klühspies erinnert sich immer wieder gerne an diesen Moment: "Wir hatten sensationell gegen den Favoriten 20 zu 16 geführt und wir haben gedacht, wenn wir das jetzt überstehen, dann werden wir Weltmeister und wir hatten Glück: Den letzten Wurf haben wir abgeblockt und dann ist natürlich die Freude groß gewesen ganz klar."

Der TVG als Heimat von Klühspies

All die Erfolge von Kurt Klühspies sind eng mit seinem Verein, dem TV Großwallstadt, verbunden. Der Linkshänder hat in seiner Karriere für den TVG über 1.500 Tore geworfen. Stefan Wüst, Geschäftsführer vom TV Großwallstadt sieht ihn immer wieder gerne in den heimischen Hallen: "Ja der Kurt ist immer ganz aufgeregt und da muss er schon auch mal fünf Minuten früher das Spiel verlassen, weil er voller Emotion mit dabei ist. Es ist immer dann ein besonderes Erlebnis, wenn er bei uns mit in der Halle ist und uns seine handballerischen Kommentare zur Verfügung stellt." Für Kurt Klühspies sind seine Vereinskollegen eine große Familie und die Weltmeister-Jungs von 1978 echte Freunde.

Sport ja, aber kein Handball mehr

In die Jahre gekommen ist die unterfränkische Handball-Legende noch lange nicht. Der 70-Jährige, der in Sailauf im Landkreis Aschaffenburg wohnt, ist immer noch sportlich aktiv: "Ich war im Sommer viel mit dem Fahrrad unterwegs, bin gewandert und im Winter bin ich im Fitnessstudio. Also ich habe Kampfgewicht, Bundesliga-Kampfgewicht." Nur das mit dem Handball Spielen klappt heute nicht mehr so ganz: "Irgendwann haben die Knochen halt wehgetan und man konnte natürlich nicht mehr so laufen", verrät er und fährt fort: "Man hat sich keinen Gefallen getan, weil man dann zwei Tage später immer noch mit Schmerzen rumgelaufen ist."