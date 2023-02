Ex-Grünen-Abgeordnete Claudia Stamm: Kandidatur für CSU möglich

Sechs Jahre nach ihrem Austritt bei den Grünen verbindet die frühere Landtagsabgeordnete Claudia Stamm kaum noch etwas mit ihrer früheren Partei. "Das sieht man doch aktuell: Egal, ob ich von Lützerath oder von Waffenlieferungen rede. Von grüner Politik, wegen der ich eingetreten bin, ist nichts mehr da", sagte die 52-Jährige der "Main-Post".

Nach längerer Pause zieht es Stamm jetzt wieder in die Politik. Bei ihrem Ausstieg habe der plötzliche Tod ihres Mannes im Sommer 2018 eine große Rolle gespielt: "Ich stand da mit dem Schmerz und zwei schulpflichtigen Kindern. Sie waren das Wichtigste, ich musste mit meiner Energie haushalten." Aber sie sei ein politisch denkender Mensch, der immer versuche, gegen Ungerechtigkeiten anzugehen. Das habe ihr ihre Mutter - die im vergangenen Jahr verstorbene CSU-Politikerin Barbara Stamm - immer vorgelebt. "Deshalb kann ich mir eine Rückkehr in die Politik sehr gut vorstellen, wenn es eine neue Herausforderung gibt. Die könnte auch auf kommunaler Ebene liegen."

"Parteibuch nicht ausschlaggebend"

Um kandidieren zu können, müsse sie natürlich von einer Partei aufgestellt werden. "Da hätte ich kein Problem damit. Es muss halt passen", erläuterte die Ex-Abgeordnete. Auf die Frage, ob sie auch für die CSU antreten würde, sagte Stamm: "Ja. Man sieht doch auf kommunaler Ebene, dass das Parteibuch nicht ausschlaggebend ist. Der Würzburger OB Christian Schuchardt beispielsweise ist auch kein CSU-Mitglied." Kommunalpolitik habe in erster Linie mit der Stadt, dem Dorf, dem Kreis zu tun und "am wenigsten" mit der Partei.

Der Name Stamm "zieht nicht nur in Unterfranken"

Ihr sei bewusst, dass eine mögliche Kandidatur mit dem Namen Stamm vor allem in ihrer Heimat Unterfranken Wähler anziehen könnte, sagte die 52-Jährigen. "Aber der Name Stamm - sprich der Name meiner Mutter - zieht nicht nur in Unterfranken, vielleicht nach ihrem Tod und all den Würdigungen noch mal mehr."

Die langjährige Landtagspräsidentin Barbara Stamm war eine der erfolgreichsten und beliebtesten bayerischen Politikerinnen, galt als "soziales Gewissen" der CSU. Ihr Tod im Oktober löste bundesweit große Betroffenheit aus. "Mein Vater, meine Geschwister, wir als Familie waren überwältigt von der Wertschätzung."

Zugleich ist Claudia Stamm überzeugt, dass sie sich unabhängig von der Prominenz ihrer Mutter durch ihre eigene Arbeit im Landtag auch selbst einen Namen gemacht hat: "Dieses Feedback habe ich immer wieder von Ex-Kolleginnen und -Kollegen aus dem Landtag wie auch von Vertretern wichtiger Institutionen bekommen."

Arbeit für einen CSU-Politiker

Claudia Stamm saß von 2009 bis 2018 im Bayerischen Landtag, zunächst lange für die Grünen, ehe sie im März 2017 der Partei den Rücken kehrte. Mitte 2017 war sie Mitbegründerin der Partei Mut, für die sie aber auch nicht mehr aktiv ist. Aktuell arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den niederbayerischen CSU-Landtagsabgeordneten Hans Ritt, einem Freund ihrer Mutter. "Ich recherchiere Themen, schreibe Reden, formuliere Pressemitteilungen oder auch mal einen Antrag." Ihre Mutter habe von der Stelle noch erfahren: "Da hat sie gelacht und den Leuten gesagt: 'Ich kann nichts dafür!'"

Dass sie als Ex-Grünen-Politikerin für einen CSU-Abgeordneten arbeitet, ist für Claudia Stamm kein Problem. Hans Ritt sei ein "total kritischer Geist, der auch Positionen in der eigenen Partei hinterfrage. Er habe sich beispielsweise klar gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen.

CSU-Abgeordneter: "Würde mich freuen"

Der Rosenheimer CSU-Landtagsabgeordnete Klaus Stöttner sähe ein Engagement Claudia Stamms für die Christsozialen positiv: "Sie gäbe der CSU eine besondere Würze", sagte er dem BR. Entscheidend werde dabei die Akzeptanz von CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder sein. "Ich würde mich persönlich freuen, wenn Claudia ihre neue Heimat bei der CSU finden würde."

Politiker-Kinder in der bayerischen Politik

Neben Claudia Stamm sind auch Kinder anderer bayerischer Spitzenpolitiker politisch aktiv. Die Tochter des früheren Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß (CSU), Monika Hohlmeier, war bayerische Kultusministerin und sitzt für die CSU im Europaparlament, der Sohn von Ex-Ministerpräsident Max Streibl, Florian Streibl, ist Chef der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, die Tochter von Ex-CSU-Chef Horst Seehofer, Susanne Seehofer, will im Herbst für die FDP in den Landtag.