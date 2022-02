Ex-"Go&Change"-Mitglied wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Das Jugendschöffengericht Schweinfurt hat am Mittwoch das Urteil gegen ein ehemaliges Mitglied der umstrittenen Gemeinschaft "Go&Change" gesprochen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Mann wegen sexuellen Kindesmissbrauchs und des Besitzes von Missbrauchs-Fotos strafbar gemacht hatte. Er wurde zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Der 36-Jährige hatte zur Zeit der Vorfälle in einem ehemaligen Kloster in Lülsfeld im Landkreis Schweinfurt gelebt, wo derzeit etwa 20 Menschen auf der Suche nach einem alternativen Lebensmodell zusammenleben. Wie der leitende Oberstaatsanwalt Axel Weihprecht BR24 bei der Anklageerhebung im November mitteilt hatte, war es im Herbst 2018 in der Gemeinschaft "Go&Change" zu dem Vorfall von sexuellem Missbrauch gekommen.

Mann zeigt sich nach Missbrauch selbst an

Die Ermittlungen hatten ergeben, dass keine anderen Gruppenmitglieder beteiligt waren. Nach Angaben des Oberstaatsanwalts hat sich der Beschuldigte im Frühjahr 2020 selbst angezeigt. Er lebe nicht mehr in dem ehemaligen Kloster und sei nicht vorbestraft.

Das Gericht folgte mit seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die ebenfalls zwei Jahre Freiheitsstrafe zur Bewährung gefordert hatte. Die Verteidigung hatte für ein Jahr und drei Monate Bewährungsstrafe plädiert.

Als Bewährungsauflage muss der 36-Jährige Geld an eine Fachambulanz für Sexualstraftäter zahlen und Kontakt zu dieser aufnehmen, damit ein Therapeut dort einschätzen kann, "was therapeutisch geboten ist", wie Gerichtssprecher Thomas Fenner auf Nachfrage von BR24 mitteilte. Das Jugendschöffengericht sei als sogenanntes Jugendschutzgericht zuständig gewesen. Mit dem Alter des Angeklagten habe dies nichts zu tun.

Kritik an "Go&Change"

Die Gemeinschaft "Go&Change" hat im Jahr 2017 ein ehemaliges Kloster in Lülsfeld bei Gerolzhofen gekauft. Nach eigenen Angaben sei das Anliegen der Gemeinschaft, eine Kultur zu schaffen, die auf "Liebe" ausgerichtet sei. Im Februar 2021 wurden bei einer Razzia in dem Klostergebäude Drogen sichergestellt.

In Medienberichten geriet die Gemeinschaft immer wieder in Kritik: In der Mainpost und in der Süddeutschen Zeitung war die Rede von Psychoterror, Gehirnwäsche, Schlafentzug, Drogen und Gewalt als Therapie. Die Gemeinschaft "Go&Change" bestreitet das.